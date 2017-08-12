İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü

ABD'NİN VİRGİNİA EYALETİNDE ÇATIŞMALAR ÇIKTI, OHAL İLAN EDİDLİ


ABD'nin Virginia Eyaletinde Çatışmalar Çıktı, OHAL İlan Edidli
Tarih : 12 Ağustos 2017, 22:50
Puan Ver : Abd'nin Virginia Eyaletinde Çatışmalar Çıktı, Ohal İlan Edidli(10/10)6

ABD'in Virginia eyaletinde patlak veren olaylar sonrasında yetkililer gerginliğin artması ve çatışmaların başlamasının ardından Charlottesville kentinde olağanüstü durum ilan edildiğini duyurdu.

İKİ GRUP KARŞI KARŞIYA GELDİ, OHAL İLAN EDİLDİ

ABD'nin Virginia eyaletinde Konfederasyon Ordusu'nun komutanına ait heykelin kaldırılması planına karşı düzenlenen gösterilerde ırkçı ve karşıt görüşteki iki gurubun karşı karşıya gelmesiyle başlayan olaylar sonucu olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer çevre eyaletlerden bölgeye asker ve polis takviyesinin yapılacağını bildirdi.

HEYKELLERİN KALDIRILMASINA TEPKİ GÖSTERDİLER

Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon Ordusu'nun komutanı olan General Robert E. Lee'nin Charlottesville'deki heykelinin kaldırılması planına öfkelenen göstericilerin, kentte geniş katılımlı bir gösteri düzenlemişlerdi. Bu arada karşıt gösteri düzenleyen bir grup ile milliyetçiler arasında arbede çıktığı ve iki gurup birbirine girerek olayların patlak verdiği açıklanmıştı.

MELANIA TRUMP KINADI

Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde olağanüstü durum ilan edilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'dan ve Beyaz Saraydan bir açıklama yapılmazken, Melania Trump ve Paul Ryan çatışmaları sosyal medyaya hesaplarından kınadıklarını duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  Nin  Virginia  Eyaletinde  Çatışmalar  Çıktı  Ohal  İlan  Edidli    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER