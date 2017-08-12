ABD'NİN VİRGİNİA EYALETİNDE ÇATIŞMALAR ÇIKTI, OHAL İLAN EDİDLİ
ABD'in Virginia eyaletinde patlak veren olaylar sonrasında yetkililer gerginliğin artması ve çatışmaların başlamasının ardından Charlottesville kentinde olağanüstü durum ilan edildiğini duyurdu.
İKİ GRUP KARŞI KARŞIYA GELDİ, OHAL İLAN EDİLDİ
ABD'nin Virginia eyaletinde Konfederasyon Ordusu'nun komutanına ait heykelin kaldırılması planına karşı düzenlenen gösterilerde ırkçı ve karşıt görüşteki iki gurubun karşı karşıya gelmesiyle başlayan olaylar sonucu olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer çevre eyaletlerden bölgeye asker ve polis takviyesinin yapılacağını bildirdi.
HEYKELLERİN KALDIRILMASINA TEPKİ GÖSTERDİLER
Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon Ordusu'nun komutanı olan General Robert E. Lee'nin Charlottesville'deki heykelinin kaldırılması planına öfkelenen göstericilerin, kentte geniş katılımlı bir gösteri düzenlemişlerdi. Bu arada karşıt gösteri düzenleyen bir grup ile milliyetçiler arasında arbede çıktığı ve iki gurup birbirine girerek olayların patlak verdiği açıklanmıştı.
MELANIA TRUMP KINADI
Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde olağanüstü durum ilan edilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'dan ve Beyaz Saraydan bir açıklama yapılmazken, Melania Trump ve Paul Ryan çatışmaları sosyal medyaya hesaplarından kınadıklarını duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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