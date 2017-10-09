ABD'NİN TUTUKLANAN CASUSU FETÖ'NÜN PASAPORTÇUSU ÇIKTI
FETÖ soruşturması kapsamında casusluktan tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un bazı FETÖ mensuplarına Amerika vizesi ve oturumu alması konusunda yardım ettiği ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alınan bir tanık ifadesine göre ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz ile FETÖ'cü Emniyet Müdürü Ergüder'in sıkı ilişki içinde olduğu ve Emniyet'te görüşmeler yaptığı belirtildi.
Tanık ifadesinde Metin Topuz ile Tufan Ergüder'in yaptığı bu görüşmeler şöyle anlatıldı:
"Metin Topuz, Emniyet'te Tufan Ergüder, S.Ç ve Narkotikte çalışan Komiser Hakan isimli kişileri tanır. Sık sık Emniyet'e gelip sohbet ederdik. Metin Topuz özellikle Tufan Ergüder ile o dönemki adıyla cemaat konusunda sohbet ederdi. Tufan Ergüder bazı cemaat mensupları için Metin Topuz'dan vize, Amerika'da oturum konusunda yardım isterdi. Metin Topuz, bu isteklerin hepsini kabul ederdi."
İHBARLAR FETÖ'CÜLERE VERİLİR PARA ALMALARI SAĞLANIRDI
Tufan Ergüder'in uyuşturu konusunda bazı istihbaratları FETÖ'cülere ulaştırdığını aktaran tanık, bu sayede ihbar sonucu verilen ödüllerin FETÖ'cülerin almasının sağlandığını söyledi. Soruşturma dosyasına giren ifadede şu ayrıntıların olduğu öğrenildi:
"Bazen bir istihbarat aldığında veya muhbir olmadığında uyuşturucu konularında buralara baskın yapılmadan önce Tufan Ergüder tarafından bazı FETÖ mensuplarının isimleri ihbarcı olarak gösterilerek yakalanan uyuşturucu sonunda verilecek ödülün FETÖ mensuplarına gitmesi sağlanırdı. Bence bu FETÖ'ye yapılan yardımlardan biriydi. Bu yapılan yardımların ve ödüllerin verileceği isimleri, Amerikalı patronlarımız cemaat olduğunu bilerek onaylardı."
TOPUZ'DAN ERGÜDER'E: DERNEK KURUN SİZE ÇOK BAĞIŞ ALACAĞIM
İfadede ayrıca Metin Topuz'un FETÖ'ye bağış topladığı ve bunu dernekler üzerinden yapmaya çalıştığı belirtildi. İfadede Topuz'un Ergüder'e "Şu dernek açma işlerini hareketlendirelim baya bir bağış alacağım size" dediği aktarıldı. Tanık ifadesinde bu durumun FETÖ'ye bağlı derneklere para aktarılmasını kolaylaştırmak için yapıldığını söyledi. Kaynak: Sözcü
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan, Havalimanındaki Basın Toplantısını İptal Edip Ukrayna'ya Uçtu
- Milli Marş Okunurken Sporcular Diz Çökünce Abd Başkan Yardımcısı Stadyumu Terk Etti
- Yemin Törenindeki Siyahi Askerin Ailesi, Aşk Uğruna Türkiye'ye Göçmüş
- Türkiye-Abd Arasındaki Vize Krizi Dünya Basınında!
- Türkiye'den Dengeleri Değiştirecek İdlib Hamlesi! Tsk, Afrin Sınırına Askeri Üs Kuracak
EKONOMİ HABERLERİ
- Thy: Türkiye-Abd Ve Abd-Türkiye Bilet Değişiklik Ve İadeleri Ücretsiz Yapılacak
- Merkez Bankasına Uluslararası Standartta Yeni Düzenleme Geliyor
- Vize Gerginliği Sonrası Borsada Son Durum! Bıst 100 Endeksi 100 Binin Altına Düştü
- Sanayi Üretim Endeksi Ağustos Ayında Düşüş Gösterdi
- Gıda Hilelerinde Kullanılan Melamin Maddesi 3 Kişinin Ölümüne Sebep Oldu
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ankara Büyükelçisi Duyurdu: Başbakan En Kısa Zamanda Irak'ı Ziyaret Edebilir
- Nobel Barış Ödülü, Nükleer Silahların Kaldırılmasına Yönelik Uluslararası Kampanyaya Gitti
- Nate Kasırgası Orta Amerika'da En Az 22 Kişiyi Öldürdü, Abd'ye Doğru İlerliyor
- Abd'den Katar İle Ortak Tatbikatı Bitirme Kararı
- Abd'den Kafa Karıştıran İddia: Deaş Elebaşı Bağdadi Ölmedi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar