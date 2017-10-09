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ABD'nin tutuklanan casusu FETÖ'nün pasaportçusu çıktı

ABD'NİN TUTUKLANAN CASUSU FETÖ'NÜN PASAPORTÇUSU ÇIKTI

FETÖ soruşturması kapsamında casusluktan tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un bazı FETÖ mensuplarına Amerika vizesi ve oturumu alması konusunda yardım ettiği ortaya çıktı.

Tarih : 09 Ekim 2017, 13:30
Puan Ver : Abd'nin Tutuklanan Casusu Fetö'nün Pasaportçusu Çıktı(7/10)3

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alınan bir tanık ifadesine göre ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz ile FETÖ'cü Emniyet Müdürü Ergüder'in sıkı ilişki içinde olduğu ve Emniyet'te görüşmeler yaptığı belirtildi.

Tanık ifadesinde Metin Topuz ile Tufan Ergüder'in yaptığı bu görüşmeler şöyle anlatıldı:

"Metin Topuz, Emniyet'te Tufan Ergüder, S.Ç ve Narkotikte çalışan Komiser Hakan isimli kişileri tanır. Sık sık Emniyet'e gelip sohbet ederdik. Metin Topuz özellikle Tufan Ergüder ile o dönemki adıyla cemaat konusunda sohbet ederdi. Tufan Ergüder bazı cemaat mensupları için Metin Topuz'dan vize, Amerika'da oturum konusunda yardım isterdi. Metin Topuz, bu isteklerin hepsini kabul ederdi."

İHBARLAR FETÖ'CÜLERE VERİLİR PARA ALMALARI SAĞLANIRDI

Tufan Ergüder'in uyuşturu konusunda bazı istihbaratları FETÖ'cülere ulaştırdığını aktaran tanık, bu sayede ihbar sonucu verilen ödüllerin FETÖ'cülerin almasının sağlandığını söyledi. Soruşturma dosyasına giren ifadede şu ayrıntıların olduğu öğrenildi:

"Bazen bir istihbarat aldığında veya muhbir olmadığında uyuşturucu konularında buralara baskın yapılmadan önce Tufan Ergüder tarafından bazı FETÖ mensuplarının isimleri ihbarcı olarak gösterilerek yakalanan uyuşturucu sonunda verilecek ödülün FETÖ mensuplarına gitmesi sağlanırdı. Bence bu FETÖ'ye yapılan yardımlardan biriydi. Bu yapılan yardımların ve ödüllerin verileceği isimleri, Amerikalı patronlarımız cemaat olduğunu bilerek onaylardı."

TOPUZ'DAN ERGÜDER'E: DERNEK KURUN SİZE ÇOK BAĞIŞ ALACAĞIM

İfadede ayrıca Metin Topuz'un FETÖ'ye bağış topladığı ve bunu dernekler üzerinden yapmaya çalıştığı belirtildi. İfadede Topuz'un Ergüder'e "Şu dernek açma işlerini hareketlendirelim baya bir bağış alacağım size" dediği aktarıldı. Tanık ifadesinde bu durumun FETÖ'ye bağlı derneklere para aktarılmasını kolaylaştırmak için yapıldığını söyledi. Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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