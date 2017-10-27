Galatasaray Eski Başkanı Polat, Adaylık Kararını Verdi
Yılbaşı Tatili Turizm Sektörünü Hareketlendirdi
Bankalar 3 Ay İçinde 2 Milyarlık Alacağını Sattı
Kadıköy'ün Önde Gelen Mahallelerinde Konut Fiyatları Düştü
Litecoin'in Kurucusu Bütün Litecoin'lerini Sattı
Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
Akaryakıt İstasyonlarında Mesafe Kısıtlaması İstihdama Engel Oluyor
Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
Çavuşoğlu: İran Ve Azerbaycan'dan Doğal Gaz Ve Petrol İthalatını Artıracağız
Yeni Kimliklerin Dağıtımı 2017'de Bitecek Söylentisi, Vatandaşları Panikletti! Nüfus'a Koştular
Kadıköy'deki Kurbağalıdere Köprüsü Yenileniyor
Eski Galatasaraylı Amrabat'ın Rakibe Yumruğu Ortalığı Karıştırdı
Köy Evleri Sit Alanı İlan Edilince Halk Göç Etmek Zorunda Kaldı
Kanal İstanbul Projesinden 1,7 Milyar Metreküp Toprak Çıkarılacak
Mintay Tekstil 2016'dan Beri İflas Erteleme Bekliyor
Beymen Halka Arz Oluyor
İtalyan Devi Juventus, Cenk Tosun İçin Nabız Yokladı
Bir Tweet Bitcon'in Tepetaklak Etti! Tarihi Düşüş Yaşadı

ABD'nin Terörist İlan Ettiği Haşdi Şabi Komutanının İbadi ile Fotoğrafları Çıktı

ABD'NİN TERÖRİST İLAN ETTİĞİ HAŞDİ ŞABİ KOMUTANININ İBADİ İLE FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

ABD, Barzani'nin elindeki tartışmalı bölgelerin geri alınmasında öne çıkan Haşdi Şabi komutanı Mühendis'in 'terörist' olduğunu açıkladı. Mühendis'in Irak Başbakanı İbadi ile fotoğrafları da var.

Tarih : 27 Ekim 2017, 12:20
Puan Ver : Abd'nin Terörist İlan Ettiği Haşdi Şabi Komutanının İbadi İle Fotoğrafları Çıktı(8/10)4

Bağımsızlık referandumunun ardından tartışmalı bölgeleri Mesut Barzani'den geri alan Irak ordusu, kuzeydeki Türkiye sınırına doğru ilerliyor. Türkiye-Suriye ve Irak sınırının kesiştiği Fırat Nehri havzasında ordu birlikleri ile peşmerge çatışıyor.

Suriye sınırındaki Rabia sınır kapısını kontrol eden Irak askerlerinin hedefi, Zumar çevresini geri alıp Türkiye sınırındaki Feys Habur'a ulaşmak. Ankara ve Bağdat, Ovaköy'de yeni bir sınır kapısı açmayı planlıyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ait medya organları, ordu birliklerinin kayıplar verdiğini ve tankları imha ettiklerini öne sürüyor ancak bu haberler henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.

ABD: O BİR TERÖRİST

İran'ın desteklediği Şii milisler Haşdi Şabi güçleri de, Irak ordu birlikleriyle cephede. Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Mehdi Mühendis'in cephede fotoğraflanması üzerine ABD'den gece yarısı bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Mühendis'in Kerkük'ün el değiştirmesinde rol aldığı yönündeki bir soruya "Bu konu hakkındaki haberleri gördüm. O kişi bir teröristtir. Haberleri doğrulayamam fakat eğer doğruysa asker toplama çalışmalarının başarısızlıkla sona ermesini umuyoruz" diye konuştu.

Mühendis, 2009 yılında ABD tarafından terör listesine dahil edilmişti. Sözcü Nauert, "Iraklılar buna karşı bir önlem almalı mı?" sorusuna ise "O bir teröristtir fakat bunun ötesine geçmeyeceğim" yanıtını verdi.

Zumar çevresinde görüntülenen Mühendis, son olarak Suriye sınırındaki Rabia'daydı.

İBADİ İLE FOTOĞRAFLARI VAR

Mühendis, Irak'taki operasyonları yürüten birkaç isimden biri olarak öne çıkıyor. Haşdi Şabi Komutanı'nın Irak Başbakanı Haydar el İbadi'yle birlikte çekilmiş fotoğrafları bulunuyor. Söz konusu karelerden biri, Reuters haber ajansı tarafından 29 Mayıs'ta dünyaya geçilmişti. Fotoğrafta İbadi ve Mühendis, o dönem terör örgütü IŞİD işgali altında bulunan Musul'un çevresinde görülüyordu.

Çalkantılı günler geçiren Irak, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan gelen yabancı militanların ülkeyi terk etmesi açıklamasına sert tepki göstermişti. Kimsenin iç işlerine karışamayacağını belirten Başbakan Haydar el İbadi, Haşdi Şabi güçlerinin Irak'ta görev almaya devam edeceğini net şekilde ilan etmişti.

KÜRTLER ABD'NİN AÇIKLAMALARINI SEVİNÇLE KARŞILADI

İbadi'nin Washington'ın Mühendis hakkındaki açıklamalarına nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor. Mesut Barzani'ye ait Rudaw televizyonu, Nauert'in sözlerini büyük bir sevinçle okuyucularına sundu.

Tillerson'ı hafta içinde Bağdat'ta ağırlayan İbadi, dün akşam ABD Dışişleri Bakanı'yla bu kez telefonda görüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  Nin  Terörist  İlan  Ettiği  Haşdi  Şabi  Komutanının  İbadi  İle  Fotoğrafları  
Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER