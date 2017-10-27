ABD, Barzani'nin elindeki tartışmalı bölgelerin geri alınmasında öne çıkan Haşdi Şabi komutanı Mühendis'in 'terörist' olduğunu açıkladı. Mühendis'in Irak Başbakanı İbadi ile fotoğrafları da var.

Bağımsızlık referandumunun ardından tartışmalı bölgeleri Mesut Barzani'den geri alan Irak ordusu, kuzeydeki Türkiye sınırına doğru ilerliyor. Türkiye-Suriye ve Irak sınırının kesiştiği Fırat Nehri havzasında ordu birlikleri ile peşmerge çatışıyor.

Suriye sınırındaki Rabia sınır kapısını kontrol eden Irak askerlerinin hedefi, Zumar çevresini geri alıp Türkiye sınırındaki Feys Habur'a ulaşmak. Ankara ve Bağdat, Ovaköy'de yeni bir sınır kapısı açmayı planlıyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ait medya organları, ordu birliklerinin kayıplar verdiğini ve tankları imha ettiklerini öne sürüyor ancak bu haberler henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.

ABD: O BİR TERÖRİST

İran'ın desteklediği Şii milisler Haşdi Şabi güçleri de, Irak ordu birlikleriyle cephede. Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Mehdi Mühendis'in cephede fotoğraflanması üzerine ABD'den gece yarısı bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Mühendis'in Kerkük'ün el değiştirmesinde rol aldığı yönündeki bir soruya "Bu konu hakkındaki haberleri gördüm. O kişi bir teröristtir. Haberleri doğrulayamam fakat eğer doğruysa asker toplama çalışmalarının başarısızlıkla sona ermesini umuyoruz" diye konuştu.

Mühendis, 2009 yılında ABD tarafından terör listesine dahil edilmişti. Sözcü Nauert, "Iraklılar buna karşı bir önlem almalı mı?" sorusuna ise "O bir teröristtir fakat bunun ötesine geçmeyeceğim" yanıtını verdi.

Zumar çevresinde görüntülenen Mühendis, son olarak Suriye sınırındaki Rabia'daydı.

İBADİ İLE FOTOĞRAFLARI VAR

Mühendis, Irak'taki operasyonları yürüten birkaç isimden biri olarak öne çıkıyor. Haşdi Şabi Komutanı'nın Irak Başbakanı Haydar el İbadi'yle birlikte çekilmiş fotoğrafları bulunuyor. Söz konusu karelerden biri, Reuters haber ajansı tarafından 29 Mayıs'ta dünyaya geçilmişti. Fotoğrafta İbadi ve Mühendis, o dönem terör örgütü IŞİD işgali altında bulunan Musul'un çevresinde görülüyordu.

Çalkantılı günler geçiren Irak, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan gelen yabancı militanların ülkeyi terk etmesi açıklamasına sert tepki göstermişti. Kimsenin iç işlerine karışamayacağını belirten Başbakan Haydar el İbadi, Haşdi Şabi güçlerinin Irak'ta görev almaya devam edeceğini net şekilde ilan etmişti.

KÜRTLER ABD'NİN AÇIKLAMALARINI SEVİNÇLE KARŞILADI

İbadi'nin Washington'ın Mühendis hakkındaki açıklamalarına nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor. Mesut Barzani'ye ait Rudaw televizyonu, Nauert'in sözlerini büyük bir sevinçle okuyucularına sundu.

Tillerson'ı hafta içinde Bağdat'ta ağırlayan İbadi, dün akşam ABD Dışişleri Bakanı'yla bu kez telefonda görüştü.

Kaynak: haberinburada