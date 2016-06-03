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abd'nin terör raporunda pyd/ypg yok!

ABD'NİN TERÖR RAPORUNDA PYD/YPG YOK!

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Terörizm 2015 Ülkeler Raporu”nda terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD ve YPG terör örgütü olarak değerlendirilmedi.

Tarih : 03 Haziran 2016, 10:22
Puan Ver : Abd'nin Terör Raporunda Pyd/Ypg Yok!(10/10)11


Raporun Türkiye hakkındaki bölümünde, Türkiye'de faaliyet gösteren PKK, TAK, DHKP-C, MLKP gibi terör örgütleri sıralandı ve IŞİD'in yaptıkları dahil, Türkiye'de düzenlenen terör eylemleri hakkında bilgi verildi.



PYD ve YPG'nin adı raporda sadece bir yerde geçti. Bu kısımda Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü gruplar sıralanarak, "Türkiye ayrıca Suriye'de kurulu Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve bunun askeri kanadı Halk Savunma Birlikleri'ni (YPG) terör örgütü kabul etmektedir" ifadesine yer verildi.



Raporun sonunda bulunan ABD'nin terör örgütü olarak kabul ettiği “Yabancı Terör Örgütleri” listesinde ise PKK'nın ismi bulunurken, örgütün Suriye uzantısı PYD ve YPG listede yer almadı.



Terör örgütlerinin Türkiye'de 2015 içindeki eylemlerinin aktarıldığı raporda, Türk güvenlik güçlerinin PKK'ya yönelik operasyonlar yürüttüğü hatırlatıldı. Raporda, Temmuz 2015'ten bu yana 300'den fazla güvenlik görevlisinin PKK'nın düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiği kaydedildi.



Türkiye'nin yıl içerisinde, "içeriden gerçekleşen terör saldırılarına" maruz kaldığı ifade edilen raporda, DHKP/C, TAK gibi terör örgütlerinin Türkiye'de terör saldırıları gerçekleştiğine dikkat çekildi.



Raporda ayrıca terör örgütü IŞİD'e katılmaya çalışan yabancı terörist savaşçıların 2015 yılı içerisinde Suriye'ye gidebilmek için Türkiye hattını kullanmaya çalıştığı, Türkiye'nin coğrafi şartlarından dolayı Suriye'ye gitmeye çalışanlar için cazip bir hat olduğu belirtildi. Raporda, “Türkiye, yabancı terörist savaşçıların geldiği ülkelerle yakın ilişkisini artırarak terörle mücadeleye devam etti” ifadesine yer verildi.



Raporda, Türkiye'nin ülkeye girmeye çalışan şüphelilere karşı mücadelesini genişlettiğinin altı çizilerek, “girişi yasaklananlar” listesine ilave olarak ülkeye giriş yapmak isteyen şüphelilerle mücadele etmek için “risk analiz birimi” kurduğu hatırlatıldı.



ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatör Vekili Justin Siberell, dünya genelinde terör saldırılarında yüzde 13 düşüş olduğunu fakat Afganistan, Bangladeş, Mısır, Suriye ve Türkiye'de terör saldırılarında artış görüldüğünü söyledi.



Dışişleri Bakanlığında gazetecilere rapor hakkında bilgi veren Siberell, terör saldırılarının 2015 yılında toplam 92 ülkede görüldüğünü belirterek, saldırıların yüzde 55'inin Irak, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Nijerya'da gerçekleştiğine dikkati çekti.



Siberell, 2015'te IŞİD'in en büyük uluslararası tehlike olduğunu vurgulayarak, "Mayıs 2015'ten sonra IŞİD önemli bir çatışma kazanamadı. 2015 sonu itibarıyla da Irak'ta sahip oldukları bölgenin yüzde 40'ı terör örgütünden kurtarıldı" dedi.








Etiketler: Abd  Nin  Terör  Raporunda  Pyd/Ypg  Yok    haber

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