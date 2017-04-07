ABD'NİN SURİYE'Yİ VURMASIYLA İLGİLİ HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA
ABD'nin Suriye'deki Şayrat Hava Üssü'nü vurmasıyla ilgili Hükümetten ilk açıklamayı Numan Kurtulmuş yaptı
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, ABD'nin Suriye operasyonunu "olumlu ve anlamlı" bulduğunu belirterek şunları söyledi:
"Suriye'de 7. yılına girdik bir iç savaş var. Son vekalet savaşları şeklinde gelişti. Çok acımasız bir savaş. Daha önce kimyasal silahlar kullanıldığı kanıtlandı. Ama yeterli bir tepki gösterilmedi. Bu ilk değil. Bir millet belki uzun yıllar ayağa kalkmayacak şekilde tarumar edildi. Esed rejiminin tarumarlığının durdurulması lazım. Barış sürecinin hızlandırılması, adil bir barışın, kalıcı bir barışın sağlanması şarttır. Ümit ederiz ABD'nin bu operasyonu barış sürecinin teşvik edilmesini sağlar"
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar