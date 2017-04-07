Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

abd'nin suriye'ye saldırmasıyla dolar fırladı

ABD'NİN SURİYE'YE SALDIRMASIYLA DOLAR FIRLADI

Fed'in mart ayı tutanaklarını açıklamasıyla yükselişe geçen dolar, ABD'nin Suriye'ye saldırmasıyla 3.73 seviyesini aştı.

Tarih : 07 Nisan 2017, 09:17
Puan Ver : Abd'nin Suriye'ye Saldırmasıyla Dolar Fırladı(9/10)10


Gelişmekte olan piyasalarda artan satış eğilimin yanı sıra Fed'in mart ayı tutanaklarını açıklaması sonrasında dün 3.72'ye çıkarak 3 haftanın zirvesini gören dolar ABD'nin Suriye'ye saldırması üzerine 3.73 seviyesini de aştı.

 



 



kaynak:evrensel








Etiketler: Abd  Nin  Suriye  Ye  Saldırmasıyla  Dolar  Fırladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER