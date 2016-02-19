

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 28 kişinin öldüğü Ankara saldırısı hakkında, "Bu gözaltına alınan 14 kişiden, bu sayı artabilir de, şu anda üzerinde inceleme yapıldığı 2 isim dün 3'e çıktı. Belki 1-2 artış da olabilir ama aktif rol oynayanlar bunlar. YPG işin faili kesin. Ne kadar üstlenmeseler de aktif rol oynayan YPG" dedi.



Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'nin Ankara'da yaşanan terör saldırısından YPG'yi sorumlu tutan açıklamalarına karşı, saldırının sorumlularının kendileri için "ucu açık bir soru" olduğunu sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Obama'yla saat 17.00'de bir görüşmem olacak, orada konuşacağız. Bu sözcünün bir getirisi, götürüsü yoktur" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazı çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



Bu gözaltına alınan 14 kişiden, bu sayı artabilir de, şu anda üzerinde inceleme yapıldığı 2 isim dün 3'e çıktı. Belki 1-2 artış da olabilir ama aktif rol oynayanlar bunlar. YPG işin faili kesin. Ne kadar üstlenmeseler de aktif rol oynayan YPG. Şu anda yargı farklı bir yere gider mi, gitmez mi savcılarımız onlarla da gerekli görüşmeleri yaptık.



Mütteffiklerimizin bizi anlamaması dikkat çekicidir. PKK'yı AB ve ABD terör örgütü olarak ilan etmiştir ama şu olayda dahi adını vermeden terör örgütü olarak geçiştirmektedirler. Bizim yanımızdasın da niçin PYD'yi, YPJ'yi neden hala terör örgütü ilan etmiyorsun. Bilgi, belge ne istiyorsun veriyoruz.



Aydınların bildirisi: Yine aydın geçinen müsfetteler çıktı. Bunların yanında yer alıyor. Benim ülkemde bunun karşısında halkım yer almalı. Birkaç kitabı olan, herhangi bir yerden profesörlük unvanı alan bir kişiye aydın denmez. Bu aydın geçinenler nasıl bildiri yayınlıyorlar. Siz benim yanımda olsanız ne yazar, olmasanız ne yazar. Ben milletimle yanayım. Ama bunların milletin geleceği ile derdi yok. Bu adamların bu ülkede dikili bir taşı bile yok. Siz bu ülkede vatansever bir nesil yetiştirmediniz. Siz üniversitelerimizi kan gölüne çevirdiniz, şimdi aynı şeyleri yapamadığınız için kuduruyorsunuz, çıldırıyorsunuz. Şehitlerimiz var, canımız yanıyor ama sonuna kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Ülkemizi selamete kavuşturacağız.



John Kirby'nin açıklaması ve Obama ile görüşme: Obama'yla saat 17.00'de bir görüşmem olacak, orada konuşacağız. Bu sözcünün bir getirisi, götürüsü yoktur. Biz belgeleri, bilgileri hep aktardık ne dediler? Kerry, Çavuşoğlu'nu aradı ve YPG'nin yaptığı yanlışları anladı. Obama ile yaptığımız görüşmede bunları paylaşacağım. Yavaş yavaş anlamaya başladılar. Silah yardımlarının nasıl, nerede patladığını görün diyeceğiz. Aylar önce kendileriyle yaptıkları görüşmede, 3 uçak dolusu silah geldi, yarısı DAEŞ'e, yarısı YPG'ye gitti. O silahlar siviller için patladı. Kimse kendini temize çıkarabilir mi? Gerçek ortada. Aynı şeye Rusya da ortak oldu. Rusya orada katil Esed'le hareket ediyor. PYD'ye alan açıyor. Bizim güneyimizde bir koridor oluşturma gayeti içindeler. Biz bu koridora izin vermeyeceğiz. Bizim bu top atışlarımız buna yöneliktir, devam edecektir. Sınırımızdaki bu gayrimeşru oluşumun izleyicisi olmayacağız.