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abd'nin silah yardımı doları vurdu borsayı uçurdu

ABD'NİN SİLAH YARDIMI DOLARI VURDU BORSAYI UÇURDU

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'de YPG'ye ağır silah yardımına onay vermesi piyasaları çalkaladı. Açıklamanın ardından 3.62 seviyelerini gören dolar, sonrasında yönünü inişe çevirerek günü 3.58 liradan kapattı. Öte yandan borsa ise aynı gün rekora doymayarak 96.194'ü gördü

Tarih : 11 Mayıs 2017, 10:25
Puan Ver : Abd'nin Silah Yardımı Doları Vurdu Borsayı Uçurdu(5/10)2


ABD'nin YPG'ye silah yardımı kararı alması piyasaları ve özellikle doları hızlı bir dalgalanmanın içine soktu. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu karara onay vermesi, döviz ve hisse senedi piyasalarında jeopolitik kaygıları yükseltti. Piyasalarda dolar önceki günkü 3.58-3.59 lira düzeyinden hızlı tırmanışla 3.6255 liraya kadar yükselirken, euro da 3.9513 lirayı gördü. Daha sonra dolar 3.61-3.62 lira aralığına, euro da 3.94-3.95 lira aralığına çekilerek aşağı doğru inişini sürdürmeye devam etti. Dün dolar kapanışı 3,588 liradan yaparken euroda 3,901 liraya kadar indi. YPG haberi Borsa İstanbul'da hisse senedi satışlarına da neden oldu ve önceki gün 95 bin 323 puan ile rekor düzeye tırmanan BIST 100 Endeksi dün yüzde 0.22 düşüşle 95 bin 115 puandan açıldı. Akşam saatlerinde ise borsa günü 96,194'ten kapattı.



YPG'ye yapılan silah yardımının kabul edilemez olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli kurun 3,61'e yükselmesinin dalgalanmanın bir parçası olduğunu belirtti. Canikli, "Dolar/TL 'nin 3,56'dan 3,61'e çıkması bir anlam ifade etmiyor, döviz piyasamız istikrar kazanmış durumda" dedi. Canikli enflasyonda zirvenin görüldüğünü, yıl sonuna kadar tek haneli enflasyonun görüleceğini belirterek "Enflasyonun aşağı inişini önümüzdeki aydan itibaren göreceğiz, faiz de buna bağlı olarak aşağı yönlü olacak" değerlendirmesini yaptı.



Canikli Türkiye'nin bu yıl yüzde 4'ün üzerinde büyüyerek sürpriz yapabileceğini belirtti. Büyümede 2017 için yüzde 4,4 hedefinin hala geçerli olduğunu söyledi. Trump'ın Suriye'de Türkiye tezlerinin aksi yönünde askeri önlemler alacağını açıklamasının kurun yükselmesine sebep olduğunu hatırlatan analist Okan Aybar, TCMB'nin açıkladığı ve düştüğü gözlemlenen döviz rezervlerinin ve AB-Türkiye arasında devam eden gergin ortamın TL üzerindeki baskıların artmasına devam ettiğini ifade etti. Aybar, "Bu gelişmeler olurken TL faizlerinin yükseliş eğiliminde kalması ve buna karşın ABD'den gelen faiz politikasıyla ilgili açıklamalar dolar kurunun düşüşlerde alınmasını gerekli kılan bir diğer unsur olarak karşımızda. Kurun bugünden itibaren bir miktar daha yükseliş potansiyeli olsa da TL faizlerinin daha önceki seviyelerinden daha yukarılarda seyrediyor olması ve dolar endeksinin kısa vadede yeniden gerileyebilecek olması kurdaki yükselişin 3,65 civarında sınırlanacağına işaret edebilir" açıklamasında bulundu.



 



kaynak:memurlar








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