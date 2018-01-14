ABD'nin terör iddiasıyla vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunduğu illerden biri olan Şanlıurfa, 2017'de 850 bin turist ziyaretiyle tarihin en yüksek rakamına ulaştı.

ABD'nin terör iddiasıyla vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunduğu illerden biri olan Şanlıurfa, tarihinin en yüksek turist rakamlarına ulaştı. 2017 yılında 850 bin turistin ziyaret ettiği Şanlıurfa'da 2018 yılında 1 milyon turist hedefleniyor.

KIZILKOYUN PROJESİ TURİZME KAZANDIRILIYOR

Son yıllarda gerek tarihi alanlardaki restorasyon çalışmaları gerekse Kale Eteği ve Kızılkoyun gibi turizm projeleri ile ön plana çıkan Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında 1 milyonun üzerinde turisti Şanlıurfa'da buluşturmayı amaçlıyor. 2017 yılında 850 bin sayısı ile Şanlıurfa tarihinin en yüksek turist yoğunluğunu yaşayan Şanlıurfa'nın bu alanda hak ettiği yere gelebilmesi için tanıtıma da ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de tamamladığı Kızılkoyun Projesini turizme kazandırıyor.

TARİHİ ALANLAR EMİN ELLERDE

Yapımı tamamlanan projelerin ardından sorumluluk alanı genişleyen Büyükşehir Belediyesi, bu alanların güvenliğinden de sorumlu olacak. Kızılkoyun'daki güvenlik çalışmalarını inceleyerek bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Tarih bilincinde olan ve şehrini seven Büyükşehir kadroları olarak bu alanlarımızın güvenlik sorumluluğunu da almış durumdayız" dedi.

PROJELER HAYATA GEÇİRİLİYOR

Şanlıurfa turizminin hak ettiği yere gelebilmesi için projeleri birer birer hayata kazandırdıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, "Müzelerimizin yer aldığı Halepli Bahçe, Kızılkoyun ve Kale Eteğindeki tüm tarihi varlıklar gün ışığına çıkarılmış oldu. Bu projelerin turizme açılması anlamında güvenlik çok çok önemli. Tarihi alanlarımızın tamamı güvenlik kameralarıyla merkezden izleniyor ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın güvenlik elemanları tarafından güvenlikleri sağlanıyor. Burası Şanlıurfa'nın kalbi, bunun farkındayız. Dolayısıyla sorumluluk alanımızı genişletiyoruz. Bunu bilerek, isteyerek ve bilinçli şekilde yapıyoruz. Çünkü bir insan Şanlıurfa'ya geldiğinde Şanlıurfa'yı bu mekanlarla algılıyor. Bu mekanlarımızdaki nizam, düzen, koruma planı, güvenliği ve verilen hizmetlerin kalitesi Şanlıurfa'nın algısında önemli rol oynuyor" şeklinde konuştu.

BÜYÜKŞEHİR TURİZMDE ÇITA YÜKSELTTİ

2018'in turizm açısından yepyeni ve başarılı bir yıl olacağının da altını çizen Başkan Çiftçi, "Şanlıurfamız artık turizmde belli bir noktada çıtasını yükseltmeli. 2017'yi değerlendirdiğimizde tarihimizin en yüksek turistini almış durumdayız ve 850 bin turist sayısını aştık. Şimdi 2018'de 1 milyonu aşmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.









Kaynak: haberinburada