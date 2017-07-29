ABD Senatosu, 2014 yılından bu yana Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yönelik en sert ekonomik yaptırımları öngören yasayı oybirliği ile kabul etti. Başkan Donald Trump imzasına gönderilen yasa ile, inşaatına yeni başlanan Karadeniz geçişli "Türk Akımı" projesinin de tehlikeye girdiği Moskova'da konuşulmaya başlandı.

RUSYA PARA PİYASASI OYUNCUSU OLMAKTAN ÇIKARILIYOR

Amerikan Senatosu'nda 100 üzerinden 98 oyla kabul edilen Rusya, İran, K.Kore ekonomik yaptırım yasası, Trump tarafından veto edilse bile bir ay sonra veto aşılarak yeniden önüne gelecek. Ana hedef olarak Moskova'yı alan yaptırımlar, Rusya'daki enerji sektörüyle bankaları kapsıyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle yaptırım listesine giren Rus bankalarına açılan kredi süresi şimdiki 30-90 gün yerine 14 güne düşürülüyor. Dolayısıyla Rusya uluslararası para piyasası oyuncusu olmaktan tamamen çıkartılıyor.

TEHLİKE ÇANLARI

Yeni yaptırımlar Rusya enerji sektörünü de kökünden sarsacak maddeler içeriyor. Rusya'nın yüzde 33 katılım payı bulunan tüm petrol ve doğalgaz projeleri yaptırım kapsamına alınıyor. Bu projelere batıdan finansman ve teknik destek kesiliyor. Ayrıca Rusya'dan dünyaya açılan enerji boru hattı projelerine yılda 5 milyon dolar veya bir seferde 1 milyon dolardan fazla yatırım yapan özel ve tüzel kişilerin batıda kara listeye girmesi için yeterli şart sayılacak.

"TÜRK AKIMI PROJESİNİ DURDURABİLECEK MADDELER İÇERİYOR"

RusEnergy yöneticilerinden Mihail Krutihin proje için tehlike çanları çalmaya başladığını Vedomosti gazetesine yaptığı açıklamada dile getirerek, "Bilindiği üzere Rusya'dan Türkiye kıyılarına doğalgaz boru hattı bu işi yapabilen taşeron firma tarafından hayata geçiriliyor. Boru hattını döşeyen Allseas şirketi ABD yaptırımları kapsamına girmemek için işleri dondurma kararı alması söz konusu. Hatta Gazprom şirketinin kendisi Avrupa piyasasına bono sunumu yaparken böyle tehlikenin bulunduğunu itiraf etti. Dolayısıyla ABD'nin benimsediği ve yakında Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girecek yasa Rusya'nın Batı Avrupa istikametinde 'Kuzey Akım-2' projesiyle, güney Avrupa istikametinde 'Türk Akımı' inşaatını durdurabilecek maddeler içeriyor" şeklinde konuştu.

RUSYA'DAN MİSİLLEME

Reuters'in haberine göre Rusya, Amerikan yaptırımlarına karşılık olarak, bazı Amerikalı diplomatların bir ay içinde Rusya'yı terk etmelerini istedi ve ABD'nin bazı diplomatik mülklerine el koyacağını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin ülkesinin şimdiye kadar ABD'ye sabır gösterdiğini, ancak bu ülkenin "kaba ve mantıksız" tavrına karşılık vermek zorunda kalacağını söyledi. Rusya dışişleri bakanlığı, ABD'nin Rusya'da bulunan diplomatik personel sayısını 1 Eylül'e kadar 455'e indirmek zorunda olduğunu bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Amerikalı diplomatların dinlenmek için kullandıkları Moskova dışındaki sayfiye evlerine ve Moskova'da bulunan bir büyükelçilik deposuna da 1 Ağustos'tan itibaren el koyulacağını duyurdu.

Kaynak: haberinburada