

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda aynen şöyle denildi;



“1 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkenin doğusundaki Iğdır kentinde halka yaptığı konuşmada, kadınlardan gelecek eleştirileri kabul etmeyeceğini söyledi. Erdoğan, kendisine sırtlarını dönen bir grup kadına önce cinsiyetçi bir aşağılamada bulundu, ardından da “eğer sizde zerre kadar nezaket varsa, haysiyet ya da kabiliyet varsa, siyasette yer parlamentodur” dedi. ”



Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Iğdırlı kadınlar, miting için Iğdır'a gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sırtlarını dönerek protesto etmiş, Erdoğan da protestoyla ilgili olarak “Şimdi geliyorum çok enteresan şurada bir grup, affedersiniz edebim müsaade etmiyor tabii de, sırtlarını dönerek işaret yapıyorlar. Şimdi ne anlama geldiği belli de, tabii edebimiz müsaade etmez” demişti.



ERDOĞAN'IN TEKMECİ MÜŞAVİRİ DE RAPORDA



Raporda, 301 madencinin öldüğü facianın ardından Soma'ya giden Erdoğan'ın beraberindeki müşaviri Yusuf Yerkel'in protestocu madenciyi tekmelemesi de hatırlatıldı. Raporda, tekmelenen o madencinin, Erdoğan'ın konvoyundaki araçlara zarar vermekten tazminat ödemeye mahkum olduğu yer aldı.



“ERDOĞAN GAZETECİLERE SÖZLÜ SALDIRIDA BULUNUYOR”



Raporda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'lilerin, eleştirel yazı ve haberlere imza atan gazetecilere, kamuoyu önünde “sözlü saldırıda bulundukları” da yer aldı.



Buna örnek olarak da, Erdoğan'ın Can Dündar ve Erdem Gül'ü bir televizyon programında yaptıkları haber nedeniyle eleştirmesi, ardından da iki gazetecinin hapse atılması gösterildi.



Raporda bu konuda bir başka örnek ise, Hürriyet gazetesine geçen yıl gerçekleşen saldırı oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı raporunda,Erdoğan'ın güneydoğu'da yaşananları haberleştiren Hürriyet'e kamuoyu önünde sert çıktığı, bu çıkışın hemen ardından da o dönem AKP'de milletvekili olan Boynukalın liderliğinde bir güruhun Hürriyet'e saldırıda bulunduğu yer aldı. Raporda, Erdoğan'ın “hakaret”gerekçesiyle, sadece kendisini eleştiren gazeteciler değil, aralarında “çocukların” bile bulunduğu yüzlerce kişiye dava açtığı da bilgisi de verildi.



“ERDOĞAN, SEÇİM KAMPANYALARINDA AKTİF ROL OYNADI”



ABD raporunda, 2015 yılında Türkiye'de yapılan iki genel seçimde de, Anayasa uyarınca tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “aktif rol oynadığı” bilgisi yer aldı. Raporda, Erdoğan'ın seçim kampanyalarına aktif şekilde katılmasına ilişkin AGİT raporlarına da atıfta bulunuldu.



17-25 ARALIK HAKİMLERİ GÖREVDEN ALINDI, MESLEKTEN ATILDI



Raporda 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarına “Erdoğan'ın aile üyelerinin de adının karıştığı” bilgisi paylaşıldı, bu konuda dava ve soruşturma açan hakim ve savcıların da ya görevden alındığı, ya da meslekten atıldıkları vurgulandı.



Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl Balıkesir ziyareti öncesi çıkan olaylarda gözaltına alınan şahıslar da raporda örnek olarak yer buldu.



ERDOĞAN GELİYOR DİYE “KEYFİ GÖZALTI” YAPTILAR



Türkiye'de yasaların keyfi gözaltı ya da tutuklamaları yasakladığına dikkat çekilen raporda, ancak 2015 yılında Erdoğan'ın ziyaret edeceği yerlerde, önceden olası protestocuların “keyfi gözaltına alındıklarına” dikkat çekildi. Buna örnek olarak da, Erdoğan'ın 15 Mart 2015 Balıkesir ziyareti öncesinde bir grup aşırı milliyetçi gencin gerekçesiz gözaltına alınmaları gösterildi.