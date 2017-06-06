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abd'nin paris iklim anlaşması'ndan çekilme kararı

ABD'NİN PARİS İKLİM ANLAŞMASI'NDAN ÇEKİLME KARARI

ABD'de yapılan bir kamuoyu araştırması, Başkan Donald Trump'ın ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararının Amerikan halkının çoğunluğundan destek görmediğini ortaya koydu.

Tarih : 06 Haziran 2017, 17:00
Puan Ver : Abd'nin Paris İklim Anlaşması'ndan Çekilme Kararı(8/10)5


ABD'de yapılan bir kamuoyu araştırması, Başkan Donald Trump'ın ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararının Amerikan halkının çoğunluğundan destek görmediğini ortaya koydu.



Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Washington Post'un, ABC News televizyonu ile yaptığı ankete katılan Amerikalıların yüzde 59'u Trump'ın küresel iklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan uluslararası anlaşmadan çekilme kararına karşı olduğunu belirtti.



Katılımcıların yüzde 28'i Trump'ın kararını desteklerken yüzde 13'ü konu hakkında fikri olmadığını beyan etti.



Siyasi parti aidiyetleri göz önüne alındığında, Cumhuriyetçilerin yüzde 67'si Trump'ın kararını desteklerken, bu oranın bağımsızlarda yüzde 22'ye, Demokratlarda ise yüzde 8'e kadar düştüğü gözlendi. Her 10 bağımsızdan 6'sı ve her 10 Demokrattan 8'i karara karşı olduğunu ifade etti.



 



kaynak:sabah








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