ABD'NİN ÖNDE GELEN TÜRK GİRİŞİMCİLERİNDEN HAMDİ ULUKAYA EVLENDİ
ABD'nin önde gelen Türk girişimcilerinden ve ünlü yoğurt markası Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya dünya evine girdi.
ABD'nin önde gelen girişimcilerinden, yoğurt markası Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya, New York'ta sade bir törenle Louise Vongerichten ile evlendi. Sade bir törenle evlenen çiftin düğünü yaz aylarında Türkiye'de olacak.
DÜĞÜN TÜRKİYE'DE OLACAK
Ulukaya çifti, Amerikan yasalarına göre gerçekleştirilen nikahın ardından Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'na giderek Türk yasalarına göre de evliliklerini resmileştirdiler. Louise ve Hamdi Ulukaya çiftinin düğünlerinin bu yaz ailelerin ve arkadaşlarının katılımıyla Türkiye'de yapılması planlanıyor.
FOOD DREAMS VAKFI'NIN KURUCUSU
Fransız kökenli Amerikan vatandaşı Louise Vongerichten, ABD'de kurduğu restoranların yanı sıra sosyal sorumluluk alanında faaliyet yürütüyor.
Mutfak sanatları konusundaki hayallerini gerçekleştirmek isteyen ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek veren Food Dreams Vakfı'nın kurucusu olan Louise Vongerichten, Washington D.C. Amerikan Üniversitesi finans bölümünden ve Paris'teki ESSEC Business School işletme yüksek lisans programından mezun.
Kaynak: haberinburada
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