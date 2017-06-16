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ABD'NİN O KARARINA TÜRKİYE'DEN ÇOK SERT TEPKİ


ABD'NİN O KARARINA TÜRKİYE'DEN ÇOK SERT TEPKİ
Tarih : 16 Haziran 2017, 09:40
Puan Ver : Abd'nin O Kararına Türkiye'den Çok Sert Tepki(6/10)4


ABD'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı korumaları hakkında tutuklama kararı almasına Türkiye'nin tepkisi çok sert oldu. ABD elçisi John Bass bakanlığa çağrıldı ve kararın kabul edilemez oldu kendisine iletildi. Karara Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Bu nasıl bir yasadır, bu nasıl bir hukuktur. Kabul edilemez" diye çok sert tepki gösterdi.



ELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI



ABD elçisi John Bass bakanlığa  çağrıldı ve kararın kabul edilemez oldu kendisine iletildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan  yapılan yazılı açıklamada, "Vaşington Büyükelçiliğimiz  ikametgahının önünde 16 Mayıs tarihinde yaşanan olaydan ötürü ABD makamlarının  bazı vatandaşlarımız ile Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenlik personelinden bazıları  hakkında tutuklama kararı aldığının öğrenilmesi üzerine ABD'nin Ankara  Büyükelçisi Sayın Müsteşarımız tarafından Bakanlığımıza davet edilmiştir"  ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"ABD makamları tarafından alınan bu kararın yanlış, yanlı ve hukuki  dayanaktan yoksun olduğu, Vaşington Büyükelçiliğimiz önünde yaşanan arbedenin  yerel güvenlik makamlarının gerekli önlemleri almamalarından kaynaklandığı,  ABD'nin benzer üst düzeyli ziyaretlerde mutat olarak aldığı tedbirler bu defa da  aynen uygulanmış olsaydı bu sorunun yaşanmayacağı, dolayısıyla da yaşananlardan  vatandaşlarımızın sorumlu tutulamayacağı ABD Büyükelçisine iletilmiştir.



Sözde protestocuların, terör örgütü bayrak ve sembolleriyle Vaşington  Büyükelçiliğimiz ikametgahına birkaç metre yaklaşmasına ve masum vatandaşlara  saldırmalarına ABD makamlarınca göz yumulmasının ve ayrıca Büyükelçilik  kançılaryası önünde Sayın Bakanımızın korumalarına saldıran Amerikan güvenlik  yetkililerine de hiçbir işlem yapılmamasının asgari bir adalet anlayışıyla  bağdaştırılamayacağı da ABD Büyükelçisine bildirilmiştir."Açıklamada, tarafsız ve bağımsız bir soruşturmanın sonucu olmadığı  açıkça görülen bu kararın, kabul edilemez olduğunun ABD Büyükelçisine  vurgulandığı belirtildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Abd  Nin  O  Kararına  Türkiye  Den  Çok  Sert  Tepki    haber

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