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ABD'nin Menbiç'te Kurduğu Askeri Üsler İlk Kez Görüntülendi

ABD'NİN MENBİÇ'TE KURDUĞU ASKERİ ÜSLER İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Zeytin Dalı Harekatı'nın Afrin'den bir sonraki hedefi olarak görülen Menbiç'te konuşlanan ABD'lilerin kurduğu askeri üsler görüntülere yansıdı

Tarih : 13 Şubat 2018, 15:30
Puan Ver : Abd'nin Menbiç'te Kurduğu Askeri Üsler İlk Kez Görüntülendi(5/10)1

Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan bölücü terör örgütü PYD/PKK'ya karşı Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri,Afrin bölgesinin terörist unsurlardan arındırılmasının ardından hedef olarak Menbiç'i belirledi.

ABD'NİN MENBİÇ'TE KURDUĞU ASKERİ ÜSLERİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

ABD Özel Kuvvetleri'nin PKK ve onun Suriye uzantısı YPG'ye bağlı teröristleri koruma altına almak için bölgede iki küçük üs kuracağı belirtilmişti. Daha önce Menbiç'te ABD'nin üssü bulunmuyordu. Ortaya çıkan fotoğraflarda ABD'lilerin kurduğu askeri üsler yer alıyor.

ABD'Lİ KOMUTAN PKK'LILARLA POZ VERMİŞTİ

ABD'nin Suriye'deki en üst düzey komutanı Korgeneral Paul E. Funk geçen hafta Menbiç'e giderek, PKK'lılarla poz verdi. Funk, "Türkiye'nin tehditlerinden çekinmiyorum. Benim işim endişelenmek değil savaşmak" diyerek küstahça tehdit savurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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