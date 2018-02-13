ABD'NİN MENBİÇ'TE KURDUĞU ASKERİ ÜSLER İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Zeytin Dalı Harekatı'nın Afrin'den bir sonraki hedefi olarak görülen Menbiç'te konuşlanan ABD'lilerin kurduğu askeri üsler görüntülere yansıdı
Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan bölücü terör örgütü PYD/PKK'ya karşı Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri,Afrin bölgesinin terörist unsurlardan arındırılmasının ardından hedef olarak Menbiç'i belirledi.
ABD'NİN MENBİÇ'TE KURDUĞU ASKERİ ÜSLERİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
ABD Özel Kuvvetleri'nin PKK ve onun Suriye uzantısı YPG'ye bağlı teröristleri koruma altına almak için bölgede iki küçük üs kuracağı belirtilmişti. Daha önce Menbiç'te ABD'nin üssü bulunmuyordu. Ortaya çıkan fotoğraflarda ABD'lilerin kurduğu askeri üsler yer alıyor.
ABD'Lİ KOMUTAN PKK'LILARLA POZ VERMİŞTİ
ABD'nin Suriye'deki en üst düzey komutanı Korgeneral Paul E. Funk geçen hafta Menbiç'e giderek, PKK'lılarla poz verdi. Funk, "Türkiye'nin tehditlerinden çekinmiyorum. Benim işim endişelenmek değil savaşmak" diyerek küstahça tehdit savurmuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Rusya'dan Abd'ye Suriye Çıkışı: Devlet Benzeri Yapı Kurmak İstiyorlar
- Terör Desteği Pahalıya Patladı! Hdp'li Vekilin Cezası Belli Oldu
- Şehit Annesi Herkesin İçinde 2,5 Lira İçin Azarlandı, Özür Gecikmedi
- Şişli'de Taşlı Sopalı Kavga! Hamile Kadın Fenalaştı, Yaralılar Var
- Kirli İttifakı En İyi Anlatan Kareler
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar