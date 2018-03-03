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ABD'nin Küba Baharı Kısa Sürdü! Artık Üst Düzey Diplomat Gönderilmeyecek

ABD'NİN KÜBA BAHARI KISA SÜRDÜ! ARTIK ÜST DÜZEY DİPLOMAT GÖNDERİLMEYECEK

Geçtiğimiz yıl Havana'da üst düzey diplomatların şüpheli biçimde rahatsızlanmaları nedeniyle ABD, bundan sonra Küba'ya üst düzey diplomat göndermeme kararı aldı.

Tarih : 03 Mart 2018, 16:20
Puan Ver : Abd'nin Küba Baharı Kısa Sürdü! Artık Üst Düzey Diplomat Gönderilmeyecek(10/10)6

ABD, Küba'ya üst düzey diplomat göndermeyeceğini açıkladı.

ABD'nin geçen yıl Havana'daki üst düzey diplomatlarını etkileyen "sağlık sorunları" nedeniyle yüzde 60'ını Küba'dan çekme kararını daimi ve kalıcı hale getirmeye hazırlandığı belirtildi.

SADECE MEMURLAR GÖNDERİLECEK

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, Küba'dan 6 ay önce geçici olarak çekilen diplomatları geri gönderilmesi için sürenin Pazar günü sona erdiği ve sadece memurların gönderileceği belirtilirken, üst düzey diplomatların artık gönderilmeyeceği bildirildi.

AİLE ÜYELERİ MEMURLARA EŞLİK EDEMEYECEK

Öte yandan Küba'da yeni görev alacak memurlara, aile üyelerinin eşlik etmeleri de yasaklanacağı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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