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abd'nin kiev büyükelçiliğine bombalı saldırı!

ABD'NİN KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİNE BOMBALI SALDIRI!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki ABD Büyükelçiliği yerleşkesine bombalı saldırı düzenlendi.

Tarih : 08 Haziran 2017, 14:50
Puan Ver : Abd'nin Kiev Büyükelçiliğine Bombalı Saldırı!(6/10)3


Polis, gece yarısından sonra yerleşkede meydana gelen patlamaya kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin attığı bombanın yol açtığını açıkladı.



Emniyet Sözcüsü Oksana Blişçik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayı "terör eylemi" olarak niteledi.



Blişçik, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.



Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko da Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) ABD Büyükelçiliği güvenlik görevlileriyle iş birliği yaptığını ve bombayı atan kişiyi tespit etmek için video kayıtlarını incelemeye başladığını söyledi.

 



 



kaynak:haber7








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