

ABD'de 8 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde, kadınlar daha önce görülmemiş şekilde adayların kampanyalarını şekillendiriyor. Bu sene kadın seçmenlerin oylarının seçimin sonucunu belirleyeceği düşünülürken, kadınların kampanyalara yaptığı bağışlar rekor seviyeye ulaştı. Uzmanlara göre bu durumda; kadınların iş dünyasındaki yerinin kuvvetlenmesi, kadınların servetinin artması ve kadınların oluşturduğu ağların gücü etkili oldu.



Clinton'a 70 milyon



New York Times gazetesinin haberine göre, bu sene seçim kampanyalarına yapılan bağışların yüzde 43'ü kadınlardan geldi. Sınırsız bağış yapılabilen süper siyasi eylem komitelerine (super PAC) yapılan bireysel katkıların beşte biri de kadınların cebinden çıktı. Bu oran 2010'da sadece yüzde 1'di.



8 Kasım seçimlerinde, özellikle ülkenin ilk kadın başkanı olma iddiasını taşıyan eski dışişleri bakanı Hillary Clinton, kadın bağışçıları hakerete geçirmiş durumda. Bugüne kadarki tüm başkan aday adaylarına kıyasla, Clinton kadınların bağışlarına en çok dayanan isim oldu. Federal Seçim Komitesi'nin rakamlarının analizine göre, Clinton'a yapılan bağışların yüzde 60'ı (yaklaşık 70 milyon dolar) kadınlardan geldi. Sadece 1980'lerin ortasında kadın hakları için kurulan Emily's List adlı grup, bu sene seçim kampanyalarına 37 milyon dolar bağışta bulundu.



Çekleri kadınlar yazıyor



Silikon Vadisi'ndeki bir veri yönetimi şirketinin yönetim kurulu başkanı ve Demokrat Parti bağışçısı olan Amy Rao, New York Times'a, “1990'larda gittiğim bağış toplantılarında çekleri erkekler yazıyordu. Şimdi ise çekleri yazanların çoğu kadın. Bu kadınların birçoğu da genç. Tam zamanlı çalışıyorlar ve kendi çeklerini kendileri yazıyorlar” dedi.



Sadece Demokratlar değil, görece daha erkek egemen olan Cumhuriyetçi Parti'de de kadın bağışçılar önemli bir rol oynuyor. Ön seçimlerde super PAC'lere yapılan bağışların büyük kısmının kadınlar tarafından yapıldığı aktarılırken, bu kişiler arasında milyarder iş kadını Diane Hendricks de yer alıyor.