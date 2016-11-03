

ABD Başkanı Barack Obama, eyaletin Chapel Hill kentinde Demokrat Parti'nin seçim mitingine katıldı.







Çekişmeli eyaletlerin arasında yer alan Kuzey Carolina'daki seçimi Demokratların kazanması halinde Hillary Clinton'ın başkanlığı kazanacağını ifade eden Obama, bu kritik seçimde eyaletteki seçmenlerin oylarını muhakkak kullanmasını istedi.







Obama, "Eğer bu seçimi kazanmazsak, özellikle de Kuzey Carolina'da, son sekiz yılda kaydettiğimiz ilerleme, gelecek sekiz yılda başarmayı ümit ettiğimiz gelişim de yok olacak." dedi.







"Ülkenin kaderinin sallantıda" olduğunu ifade eden Obama, eyaletteki seçmenlerin 8 Kasım'da yapacakları tercihin bu noktada önemli olacağını dile getirdi ve "Eğer Hillary Kuzey Carolina'yı kazanırsa, başkanlığı kazanır. Bu nedenle halkın geleceği size bağlı dedim, şaka yapmıyordum." diye konuştu.