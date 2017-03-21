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Abd'nin İstanbul'dan Uçuş Kararına Türkiye'den İlk Tepki
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ABD'NİN İSTANBUL'DAN UÇUŞ KARARINA TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ


ABD'NİN İSTANBUL'DAN UÇUŞ KARARINA TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ
Tarih : 21 Mart 2017, 16:51
Puan Ver : Abd'nin İstanbul'dan Uçuş Kararına Türkiye'den İlk Tepki(6/10)4


Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 8 ülkedeki 10 şehirden ABD'ye yapılacak uçuşlara getirilen kısıtlamaya ilişkin konuştu.



Arslan konuya ilişkin çalışma yürütüldüğünü belirterek 'İstanbul'u, İstanbul Atatürk Havalimanı'nı başka ülkelerdeki havalimanlarıyla karıştırmamaları gerektiğini de özellikle vurguluyoruz. Arslan, yılda 80 milyonun üzerinde uçuşun gerçekleştiği İstanbul'u başka yerlerle bence karıştırmasınlar' dedi. THY yetkilileri ilk uygulamanın yarın sabah 08.30'da İstanbul'dan New York'a gidecek uçak yolcuları ile başlayacağını açıkladı.








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