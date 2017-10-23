ABD'NİN IRAK TOPRAKLARINI TERK ETSİNLER ÇAĞRISINA İBADİ'DEN REST: İÇİŞLERİMİZE KARIŞMAYIN
Irak Başbakanı Haydar İbadi, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın "İranlı milisler ve yabancı savaşçılar Irak topraklarını terk etsin" açıklamasına ilişkin, "Hiç kimsenin Irak'ın içişlerine müdahale hakkı yoktur" dedi.
İBADİ, ABD'NİN ÇAĞRISINA TEPKİ GÖTERDİ
Başbakan İbadi, Rex Tillerson'ın dün yaptığı "İranlı milisler ve yabancı savaşçılar Irak topraklarını terk etsin" açıklamasına tepki gösterdi.
Abadi'nin ofisinden yapılan açıklamada, Tillerson'ın Heşdi Şabi ile ilgili sözlerinin Irak'ın "içişlerine müdahale" olduğu belirtildi.
"KİMSENİN IRAK'IN İÇİŞLERİNE KARIŞMAYA HAKKI YOK"
Yapılan yazılı açıklamada, şunlara yer verildi:
"Haşdi Şabi savaşçıları, Iraklı ve ulusaldır. Irak halkı ve ülkesini korumak adına bedel ödemiştir. Onlar Irak Parlamentosu bünyesinde onaylanan karar gereği Irak Savunma Bakanlığı'na bağlıdır.
Kimsenin Irak'ın içişlerine müdahale hakkı yoktur. Iraklıların ne yapması konusunda birşey söyleme hakkı da yoktur. Iraklılar, Irak toprakları üzerinde savaştalar. Hiçbir yabancı güç Irak'ta bulunmuyor."
Kaynak: haberinburada
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