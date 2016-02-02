ABD'NİN IOWA EYALETİNDEKİ ÖN SEÇİMLERİN SONUÇLARI BELLİ OLDU
Amerika'da kasım ayı başkanlık yarışı için yapılan ön seçimlerin ilk durağı Iowa'da, büyük bir sürpriz yaşandı. Sekiz ay önce başkanlığa talip olduğunu açıkladığında kimsenin şans tanımadığı 74 yaşındaki, sosyalist politikacı Senatör Bernie Sanders, üç yıldır kampanya için hazırlanan Hillary Clinton'la kafa kafaya geldi. Cumhuriyetçi Parti'de ise “establishment” denilen merkez çöktü ve yarışı Ted Cruz ile Donald Trump gibi aykırı çıkışlar yapan iki aday önde bitirdi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar