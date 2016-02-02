O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ABD'NİN IOWA EYALETİNDEKİ ÖN SEÇİMLERİN SONUÇLARI BELLİ OLDU


ABD'NİN IOWA EYALETİNDEKİ ÖN SEÇİMLERİN SONUÇLARI BELLİ OLDU
Tarih : 02 Şubat 2016, 09:06
Puan Ver : Abd'nin Iowa Eyaletindeki Ön Seçimlerin Sonuçları Belli Oldu(10/10)8


Amerika'da kasım ayı başkanlık yarışı için yapılan ön seçimlerin ilk durağı Iowa'da, büyük bir sürpriz yaşandı. Sekiz ay önce başkanlığa talip olduğunu açıkladığında kimsenin şans tanımadığı 74 yaşındaki, sosyalist politikacı Senatör Bernie Sanders, üç yıldır kampanya için hazırlanan Hillary Clinton'la kafa kafaya geldi. Cumhuriyetçi Parti'de ise “establishment” denilen merkez çöktü ve yarışı Ted Cruz ile Donald Trump gibi aykırı çıkışlar yapan iki aday önde bitirdi.








Etiketler: Abd  Nin  Iowa  Eyaletindeki  Ön  Seçimlerin  Sonuçları  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER