

Amerika'da kasım ayı başkanlık yarışı için yapılan ön seçimlerin ilk durağı Iowa'da, büyük bir sürpriz yaşandı. Sekiz ay önce başkanlığa talip olduğunu açıkladığında kimsenin şans tanımadığı 74 yaşındaki, sosyalist politikacı Senatör Bernie Sanders, üç yıldır kampanya için hazırlanan Hillary Clinton'la kafa kafaya geldi. Cumhuriyetçi Parti'de ise “establishment” denilen merkez çöktü ve yarışı Ted Cruz ile Donald Trump gibi aykırı çıkışlar yapan iki aday önde bitirdi.