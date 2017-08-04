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Abd'nin İnsansız Hava Aracı Yemen'de Bir Minibüsü Vurdu: Araç Sahibi Öldü, 2 Kızı Yaralı
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ABD'nin İnsansız Hava Aracı Yemen'de Bir Minibüsü Vurdu: Araç Sahibi Öldü, 2 Kızı Yaralı

ABD'NİN İNSANSIZ HAVA ARACI YEMEN'DE BİR MİNİBÜSÜ VURDU: ARAÇ SAHİBİ ÖLDÜ, 2 KIZI YARALI

Yemen'de, ABD'ye ait insansız hava aracının hedef aldığı minibüsün sahibi hayatını kaybetti, iki kızı ise şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 16:00
Puan Ver : Abd'nin İnsansız Hava Aracı Yemen'de Bir Minibüsü Vurdu: Araç Sahibi Öldü, 2 Kızı Yaralı(8/10)4

Yemen'in doğusundaki Marib kentinde ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) bir minibüsü hedef almasıyla bir baba hayatını kaybederken, iki kızı yaralandı.

BABA ÖLDÜ, İKİ KIZI ŞARAPNEL PARÇALARIYLA YARALANDI

Yemen'in doğusundaki Marib kentinde, ABD'ye ait insansız hava aracının bir minibüsü hedef alması sonucu minibüs sahibi hayatını kaybetti, iki kızı ise yaralandı. Yetkililer, minibüsün evin önünde park halindeyken olayın gerçekleştiğini, adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini ve evde bulunan iki kızının da şarapnel parçalarıyla yaralandığını bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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