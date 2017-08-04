ABD'NİN İNSANSIZ HAVA ARACI YEMEN'DE BİR MİNİBÜSÜ VURDU: ARAÇ SAHİBİ ÖLDÜ, 2 KIZI YARALI
Yemen'de, ABD'ye ait insansız hava aracının hedef aldığı minibüsün sahibi hayatını kaybetti, iki kızı ise şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı.
Yemen'in doğusundaki Marib kentinde ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) bir minibüsü hedef almasıyla bir baba hayatını kaybederken, iki kızı yaralandı.
BABA ÖLDÜ, İKİ KIZI ŞARAPNEL PARÇALARIYLA YARALANDI
Yemen'in doğusundaki Marib kentinde, ABD'ye ait insansız hava aracının bir minibüsü hedef alması sonucu minibüs sahibi hayatını kaybetti, iki kızı ise yaralandı. Yetkililer, minibüsün evin önünde park halindeyken olayın gerçekleştiğini, adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini ve evde bulunan iki kızının da şarapnel parçalarıyla yaralandığını bildirdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Uçak Üzerlerine Acil İniş Yapınca, Ölüme Güneşlenirken Yakalandılar
- İran'ın Uzaya Fırlattığı Uydu, Abd, İngiltere, Almanya Ve Fransa'yı Telaşlandırdı
- Rus Ntv Televizyon Muhabiri Saldırıya Uğradı
- Boynuz Kulağı Geçti! 12 Yaşındaki Dövmeci, Ustasından Çok Talep Alıyor
- Prenses Diana'nın Gizli Kayıtları İngiltere'yi Karıştırdı
Bu Haberle İlgili Yorumlar