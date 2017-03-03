

ABD'nin Michigan eyaletinde 32 yaşındaki doktor ve halk sağlığı aktivisti Abdulrahman Mohamed el-Sayed, ülkenin ilk Müslüman valisi olmak için adaylığını açıkladı.







Mısırlı göçmen bir ailenin çocuğu olarak 1985 yılında Gratiot County'de doğan Sayed, ABD'nin kuzey eyaletlerinden Michigan'a vali adayı oldu.







Detroit Belediye Başkanı Mike Duggan'ın yönetimi altında Sağlık ve Sıhhat Destek Dairesi Direktörlüğü görevine Eylül 2015'te getirilen Sayed, adaylığıyla ilgili açıklamasında, "Müslüman olsam da olmasam da Michigan eyaletine en iyi vali olacağıma inandığım için aday oldum. İnancım benim için çok önemli çünkü birçok Amerikalı ve Michiganlı için de öyle." ifadelerini kullandı.







Abdulrahman Mohamed el-Sayed, bir devlet memuru olarak İslami değerlerin çalışmasının merkezinde olsa da birinci önceliğinin halka hizmet olduğunu vurguladı.







kaynak:habertürk