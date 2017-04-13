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abd'nin ilk müslüman kadın yargıcı nehirde ölü bulundu

ABD'NİN İLK MÜSLÜMAN KADIN YARGICI NEHİRDE ÖLÜ BULUNDU

ABD'nin ilk siyahi Müslüman kadın yargıcı Sheila Abdus Salaam (65), New York ve New Jersey eyaletleri arasındaki Hudson Nehri'nde ölü bulundu.

Tarih : 13 Nisan 2017, 10:58
Puan Ver : Abd'nin İlk Müslüman Kadın Yargıcı Nehirde Ölü Bulundu(6/10)6


New York Polis Teşkilatı, nehirden çıkarılan cesedin New York Yüksek Mahkemesi yargıcı Abdus Salaam'a ait olduğunu açıkladı.



OTOPSİ SONUCUNDA BELLİ OLACAK



Yargıç Abdus Salaam'ın ölüm nedeninin otopsi sonucu tespit edileceği bildirildi.



Sheila Abdus Salaam, 1991 yılında atanarak ABD'nin ilk Müslüman kadın yargıcı unvanını almıştı.

 



 



kaynak:sabah








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