Trump'ın atadığı "Otoriteyi sorgulayan asker" olarak tanınan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, birkaç ay içinde görevden alınacak.

ABD'de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'ın birkaç ay içinde görevden alınacağı iddiasında bulunuldu.

Amerikan NBC kanalının haberi, Beyaz Saray'da süreci yakından takip eden bazı üst düzey yetkililere dayandırıldı.

BİRKAÇ AY SONRA GÖREVDEN ALINACAK

Haberde McMaster'ın birkaç ay içinde görevden alınacağı ve yerine otomotiv endüstrisinin önde gelen isimlerinden Stephen Biegun'ın getirileceği iddiasına yer verildi. Biegun ise halen Ford Motor'un uluslararası hükümet ilişkileri başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.

NEDEN: GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Sürece, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalemi John Kelly ile Savunma Bakanı Jim Mattis'in öncülük ettiği ve Trump ile McMaster arasında bazı görüş ayrılıkları olduğu savunuldu.

BEYAZ SARAY'DAN YALANLAMA

Öte yandan konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Michael Anton, "Az önce Başkan Trump ve Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile beraberdik. Trump, konuya ilişkin, 'Bunlar yalan haberler. McMaster gayet iyi iş çıkarıyor' dedi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu iddiaya ilişkin daha önce de Amerikan medyasında haberler çıkmış, Trump ile McMaster arasındaki "anlaşmazlıkların" büyüdüğü ileri sürülmüştü.

Biegun, daha önce 2001-2003 yıllarında dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı Condoleezza Rice ile Beyaz Saray'da görev yapmıştı.

Trump'ın göreve geldikten sonraki ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn 14 Şubat 2017'de istifa etmiş, 20 Şubat'ta ise McMaster göreve getirilmişti.

MCMASTER KİMDİR?

McMaster'ı tanıyan isimler, kendisini genellikle düşüncelerini açıklayan ve "otoriteyi sorgulayan bir kişi" olarak tanımlıyor.

Time dergisi 2014 yılında McMaster'a dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer vermiş, hakkında "Geleceğin ordusunun mimarı" ifadelerini kullanmıştı.

Atamanın ardından Donald Trump'a teşekkür eden McMaster "Ulusumuza hizmet etmeye devam edebildiğim için çok mutluyum, bu bir ayrıcalık. Amerikan halkının çıkarlarını korumak için Ulusal Güvenlik ekibine katılmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Donald Trump göreve talip olan birini bulamadığı eleştirilerine Cumartesi günü "bu işi isteyen çok kişi var" diyerek yanıt vermişti.

Trump üç haftadır hafta sonlarını geçirdiği ve "güneyin Beyaz Saray'ı" olarak tanımladığı Florida'daki Mar-a-Lago'daki malikânesinde bu hafta sonu diğer adaylarla da görüştükten sonra kararını Pazartesi günü açıkladı.

Kaynak: haberinburada