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abd'nin gözü akademisyenler davasında

ABD'NİN GÖZÜ AKADEMİSYENLER DAVASINDA

'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisine imza attıktan sonra tutuklanan dört akademisyenle ilgili dava bugün başlıyor. Washington'dan "Yakından izliyoruz" açıklaması geldi.

Tarih : 22 Nisan 2016, 09:16
Puan Ver : Abd'nin Gözü Akademisyenler Davasında(6/10)6


Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'nin 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisine imza attıktan sonra tutuklanan dört akademisyenle ilgili davanın ilk duruşması, İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, akademisyenlerin bugün görülecek ilk duruşmasını yakından izleyeceklerini söyledi.



Başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında, konu ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Kirby, "Her şeyden önce, biz davayı çok yakından izliyoruz. Daha önce söylediğimiz gibi, Türk hükümetini, Türk anayasasında da korunan ilkelere uymaya, yargı bağımsızlığına, bunların hepsi dahil demokrasinin temel ilkelerine uymaya teşvik etmeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.



Amerikalı diplomatların bu tür davaları genel olarak izlediklerini aktaran sözcü, bu davaya katılım olup olmayacağı konusunda da bilgisinin bulunmadığını söyledi.








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