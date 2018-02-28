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ABD'nin faiz kararı doların ateşini yükseltti

ABD'NİN FAİZ KARARI DOLARIN ATEŞİNİ YÜKSELTTİ

Dolar, tüketici güveninde sert yükseliş ve yeni Fed Başkanı Powell'ın faiz artışı sinyali vermesiyle 3,81 lira seviyesinin üzerini gördü.

Tarih : 28 Şubat 2018, 11:10
Puan Ver : Abd'nin Faiz Kararı Doların Ateşini Yükseltti(6/10)2

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni Başkanı Jerome Powell'ın, "piyasalardaki volatilitenin faiz artışlarına engel olmayacağını" söylediği konuşmasının ardından güçlenen dolar 3.81 lirayı aştı.

POWELL'IN SUNUMU

Powell'ın yaptığı sunumda, "Son günlerde yaşanan dalgalanmalara rağmen finansal koşullar uyumlu görünüyor. Aynı zamanda enflasyon uzun vadeli hedefimiz olan yüzde 2.0'nin altındaki seyrini sürdürüyor. Federal Açık Piyasa Komitesi federal fon oranlarındaki artışın her iki hedefe bağlı olarak kademeli şekilde artırılması gerektiği görüşünde. Her zamanki gibi para politikaları veriler ışında ortaya çıkan ekonomik görünüme bağlı olarak geliştirilecek" dedi.

DOLAR DA EURO DA ARTTI

Küresel piyasalarda güç kazanan dolar, konuşmanın ardından 3.8164 liraya kadar yükselirken, 1.22 dolar düzeyine inen euro da parite etkisiyle 4.67 lirayı gördü. Dolar daha sonra 3.80 - 3.81 lira, euro da 4.65 - 4.66 lira aralığına döndü.

"ENFLASYON ARTACAK"

Powell, Temsilciler Meclisi'nde sorulara verdiği yanıtlarda, Mart ayındaki toplantıya yeni faiz patikasına ilişkin öngörülerini hazırlayacaklarının altını çizerek, "Özellikle enflasyonun (yüzde 2.0) hedefe doğru yükseldiğine yönelik görüşümü destekleyen verileri gördüğümüze inanıyorum. Bunun yanında, küresel düzeyde güçlenme ve maliye politikalarının ekonomi için daha destekleyici olduğu da anlaşılıyor" dedi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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