ABD'NİN EN BÜYÜK ÇETE OPERASYONU: 1378 KİŞİ YAKALANDI
Suç örgütlerini hedef alan dev operasyon altı hafta sürdü. Gözaltına alınanların 900'ü ABD vatandaşı, diğerleri göçmen.
ABD, tarihindeki en büyük çete operasyonunu gerçekleştirdi. Altı hafta süren operasyonda 1378 kişi yakalandı.
Ulusal Güvenlik Dairesi, gözaltına alınanların 1095'nin çete üyesi olduğunu, diğerlerinin de başka suçlar işlediğini duyurdu. Suçlamalar arasında uyuşturucu, silah kaçakçılığı, kadın ticareti ve cinayetler var.
Resmi açıklamaya göre, yakalananların 900'ü ABD vatandaşı.
Operasyonlarda 238 silah, 270 kilogram uyuşturucu ve 500 bin dolar ele geçirildi.
kaynak:milliyet
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