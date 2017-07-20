Türkiye'nin burnunun dibinde, Akçakale'nin karşısında yer alan Ayn İsa'da kurulu ABD kampından "mezun" olan yaklaşık 250 kadar PKK/YPG'li teröristin görüntüleri ortaya çıktı. Silahını alan teröristler, Nazi selamı verdi.

Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile Rakka operasyonuna girişen ABD, Türkiye sınırının dibinde militanlara eğitim veriyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, eğitim kampının Akçakale'nin karşısında yer alan Ayn İsa'da olduğunu bildiriyor.

250 TERÖRİSTE DAHA EĞİTİLDİ

Askeri eğitimden geçirilen yaklaşık 250 kişinin mezuniyet töreninde çarpıcı görüntüler vardı.

NAZİ SELAMI VERDİLER

Ellerini kalplerine koyup Nazi selamına benzer bir selam veren militanlara, daha sonra tek tek silah verildi.

Vissam isimli bir militan, eğitimden geçirilen 800 kişinin terör örgütü DAEŞ'in kontrolünde bulunan Rakka çevresindeki beş bölgeye gönderildiğini AP'ye aktardı.

3500 TERÖRİST YETİŞTİRECEKLER

AP'ye konuşan Amerikalı yetkililer, eğitimden geçirilenlerin sayısının 3 bin 500'ü bulmasını beklediklerini söylüyor.

Suriye'nin kuzeyinde sekiz askeri üssü bulunan ABD, şimdiye kadar YPG'ye yüzlerce TIR'lık silah ve mühimmat yardımı yaptı.

Kaynak: haberinburada