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abd'nin dış ticaret açığında keskin düşüş

ABD'NİN DIŞ TİCARET AÇIĞINDA KESKİN DÜŞÜŞ

ABD'nin dış ticaret açığı eylül ayında yüzde 10 azalma gösterdi.

Tarih : 04 Kasım 2016, 16:51
Puan Ver : Abd'nin Dış Ticaret Açığında Keskin Düşüş(6/10)5


Yabancı şirketlerin Amerikan mallarına ilgi göstermelerinin etkisiyle ticaret açığı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 9,9 azalarak 36,44 milyar dolar oldu.



ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, bu Şubat 2015'ten bu yana görülen en düyük ticaret açığı oldu.



Eylül ayında ticaret açığının 37 milyar dolar olması bekleniyordu.



Ağustos ayı ticaret açığı da 40,73 milyar dolardan 40,46 milyar dolar seviyesine indi.



Eylül ayında ihracat yüzde 0,6 artışla 189,2 milyar dolar olurken, ithalat ise yüzde 1,3 düşüşle 225,64 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.








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