ABD'nin Charlotte kentinde Keith Lamont Scott adlı siyahinin iki gün önce polis tarafından silahla öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterilerinde vurulan bir kişinin ağır yaralandığı bildirildi.



ABD'nin Charlotte kentinde Keith Lamont Scott adlı siyahinin iki gün önce polis tarafından silahla öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterilerinde vurulan bir kişinin ağır yaralandığı bildirildi.



Yetkililer, kimliği açıklanmayan kişinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ve yaşam destek ünitesine bağlandığını açıkladı.



Charlotte polisi ise sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada söz konusu kişinin güvenlik güçleri tarafından vurulmadığını belirtti.