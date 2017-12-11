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ABD'nin BM Temsilcisi Haley, Trump'ın da Adının Karıştığı Taciz Skandalı İle İlgili Konuştu

ABD'NİN BM TEMSİLCİSİ HALEY, TRUMP'IN DA ADININ KARIŞTIĞI TACİZ SKANDALI İLE İLGİLİ KONUŞTU

ABD gündemini sarsan cinsel taciz olaylarına Başkan Donald Trump'ın da adının karışmasıyla ilgili BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Trump bile olsa, tacize uğrayan kadınlar özgürce konuşabilmeli" dedi.

Tarih : 11 Aralık 2017, 02:50
Puan Ver : Abd'nin Bm Temsilcisi Haley, Trump'ın Da Adının Karıştığı Taciz Skandalı İle İlgili Konuştu(5/10)1

ABD gündemini sarsan cinsel taciz olaylarına Başkan Donald Trump'ın da adının karışmasıyla ilgili BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Trump bile olsa, tacize uğrayan kadınlar özgürce konuşabilmeli" dedi.

TACİZ SKANDALLARINDA BU KEZ TRUMP'IN ADI GEÇİYOR

ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, ABD gündemini sarsan, ilk önce eski başkanlarından George H. W. Bush'un 8 kadına cinsel tacizde bulunduğu, Bill Clinton'ın 5 kadınla birlikte olduğu ve Senatör Al Franken, John Conyers, Arizona Cumhuriyet Başsavcısı Trent Franks dahil olmak üzere bir haftada üç senatörün cinsel taciz iddiaları üzerine görevden istifa edeceğini açıklaması ve en sonda Fox News televizyon kanalının eski haber spikeri Juliet Huddy'ın ABD başkanı Donald Trump'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiası üzerine katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

"TRUMP TARAFINDAN DA TACİZE UĞRASA KADIN KONUŞMA HAKKINA SAHİP"

Haley, bir insanın tacize veya kötü muamele gördüğünü düşünen her kadının, Başkan Donald Trump tarafından da tacize uğrasa bile, konuşma hakkına sahip olduğuna inandığını söyledi. Haley, "Uygunsuz cinsel davranış ya da suistimal suçlamaları, bu ay kongre üyelerinden üçünün istifasına yol açtı. Kötü muameleye ya da suistimale uğradığını söyleyen kadınlara yönelik artan şiddet, Hollywood'tan Washington'a uzanıyor. Film yapımcısı Harvey Weinstein'dan ünlü televizyoncu Matt Lauer'e kadar güçlü adamları yanlışları ortaya çıktı. Donald Trump cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kaldı" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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