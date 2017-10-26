ABD'NİN BM TEMSİLCİSİ HALEY, PROTESTO NEDENİYLE SUDAN'DAKİ KAMP ZİYARETİNİ YARIDA KESTİ!
ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley, Sudan'daki BM evsizler kampındaki ziyareti sırasında çıkan protesto nedeniyle ziyareti yarıda keserek kamptan ayrıldı.
Afrika turuna çıkan ABD Temsilcisi Haley'e kötü sürpriz... Evsizler kampı ziyaretini protesto nedeniyle yarıda kesti.
PROTESTOLARIN HEDEFİ SUDAN DEVLET BAŞKANI'YDI
Afrika'ya ilk ziyaretini gerçekleştiren ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley'in Güney Sudan'da BM evsizler kampına düzenlediği ziyaret sırasında, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir'e yönelik protesto yapıldı.
ZİYARETİNİ YARIDA KESTİ, ÖFKELİ KALABALIK BİBER GAZIYLA DAĞITILDI
Haley, en az 100 kişinin katıldığı protesto sırasında güvenlik gerekçesiyle kamp ziyaretini yarıda kesti. Haley'in kamptan ayrılmasının ardından BM güvenlik görevlileri, öfkeli kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.
HALEY: ÇOK ÜZGÜNÜM
BM olayı doğrularken, Haley'in kamp sakinleri ile bir araya gelememesinden dolayı üzgün olduğunu belirtti. ABD büyükelçiliği tarafından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
AFRİKA TURU 28 EKİM'DE SONA ERECEK
ABD'nin BM Daimi Nikki Haley, 28 Ekimde sonra erecek 5 günlük Afrika turuna çıktı. Haley, ziyaretleri kapsamında Afrika Birliği yetkilileri ve BM temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştiriyor.
Kaynak: haberinburada
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