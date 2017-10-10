Abd'nin Başı Dev Yangınla Belada! Kaliforniya'da Alarm: Binlerce Kişi Tahliye Edildi
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ABD'nin Başı Dev Yangınla Belada! Kaliforniya'da Alarm: Binlerce Kişi Tahliye Edildi

ABD'NİN BAŞI DEV YANGINLA BELADA! KALİFORNİYA'DA ALARM: BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 8 farklı bölgede çıkan büyük yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi. Bölgede en az 1500 ev kül oldu.

Tarih : 10 Ekim 2017, 02:50
Puan Ver : Abd'nin Başı Dev Yangınla Belada! Kaliforniya'da Alarm: Binlerce Kişi Tahliye Edildi(8/10)4

ABD'nin Kaliforniya Eyalet Valisi Jerry Brown, eyaletin kuzeyinde çıkan ve binden fazla evin tahrip olmasına ve birçok bölgede halkın tahliye edilmesine neden olan yangınlar nedeniyle "acil durum" ilan etti.

EN AZ 1500 EV YANDI

Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde 8 yönetim bölgesinde etkili olan yangınlar dolayısıyla Vali Brown, Napa, Sonoma ve Yuba yönetim bölgeleri için "acil durum" kararı aldı.

Kaliforniya Ormancılık ve Yangın Koruma İdaresine göre, dün başlayan 14 ayrı yangında toplam bin 500 ev ve iş yeri tahrip olurken, yangın nedeniyle binlerce kişi de evlerinden güvenli bölgelere tahliye edildi.

Tahliye edilen yerler arasında en az iki hastane ve çok sayıda yerleşim yeri de bulunuyor.

SAN FRANCISCO'DA DA ALARM VERİLDİ

San Francisco'daki Ulusal Meteoroloji Dairesi de itfaiye ve diğer kurumların alarma geçmesini sağlayan kırsal alanda yangın çıkacağına ve büyük olasılıkla yayılabileceğine ilişkin "kırmızı bayrak uyarısı" yayınladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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