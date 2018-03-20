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Abd'nin Afrin Açıklamasına Hükümetten Sert Tepki: Yalan!
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ABD'NİN AFRİN AÇIKLAMASINA HÜKÜMETTEN SERT TEPKİ: YALAN!


ABD'nin Afrin açıklamasına hükümetten sert tepki: Yalan!
Tarih : 20 Mart 2018, 09:00
Puan Ver : Abd'nin Afrin Açıklamasına Hükümetten Sert Tepki: Yalan!(7/10)3

ABD'nin son Afrin açıklamasına, Dışişleri Bakanlığı'nın ardından bir tepki de Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi.

Bozdağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmeler şöyle:

"DEAŞ İLE MÜCADELEYİ ZAYIFLATTI İDDİASI YALAN"

"Son açıklamaları da göstermektedir ki ABD; Zeytin Dalı Harekatı'nın nedenlerini, hedeflerini ve mahiyetini hala ya anlamamış ya da anlamak istememektedir.

Bilinmelidir ki; Zeytin Dalı Harekatı, masum sivillere veya Kürtlere karşı bir harekat değildir; terör örgütlerine karşı bir harekattır; bölgeyi terörden arındırmayı, halkı terörün baskı ve zulmünden kurtarmayı, bölgeye huzur, barış, güven/istikrar getirmeyi hedefleyen bir harekattır.

Zeytin Dalı Harekatı'nın DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığı iddiası, temelsizdir; yalandır.

"DEAŞ'A EN BÜYÜK DARBE VURAN ÜLKE TÜRKİYE'DİR"

DEAŞ terör örgütünün en çok eylem yaptığı ülkelerden biri Türkiye'dir; DEAŞ'a karşı en etkili, en samimi ve en kararlı mücadele eden ve DEAŞ'a en büyük darbe vuran ülke de Türkiye'dir.

Terörle mücadeleyi zayıflatan ve terörle mücadeleye zarar veren asıl yanlış; DEAŞ terör örgütüyle mücadele kılıfı altında, bölgede PYD/YPG terör örgütlerinin SDG kılıfıyla desteklenmesidir; DEAŞ'ı bahane ederek PYD/YPG'nin silahlandırılmasıdır, eğitilmesidir.

Asıl yanlış olan, bölgede bir terör koridoru/terör devleti kurulmasına destek olacak adımlar atmaktır; Türkiye'nin kaygılarını ve uyarılarını dikkate almamaktır; Türkiye ile işbirliği ve dayanışma yerine terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içine girmektir.

"TÜRKİYE BİLDİĞİ YOLDA İLERLEMEYE DEVAM EDECEK"

Zeytin Dalı Harekatında, sivillere zarar verilmemiştir; sivillerin su, gıda, ilaç ve benzeri insani ihtiyaçlara erişimine hiç bir zaman engel olunmamıştır; şu anda da bölgedeki sivil halkın bu anlamda bir sorunu yoktur; sorun oluşmaması için de her tür tedbir alınmıştır.

Türkiye, sivillere zarar vermeden, yerleşim yerlerini yakıp yıkmadan ve bölgede tahribata yol açmadan bir askeri harekatı başarıyla yürütmüştür.

Bundan dolayı Türkiye'yi takdir etmesi gerekenlerin; hala yalan ve yanlış bilgilerle algı oluşturmaya çalışmaları,Türkiye düşmanlığıdır.

Türkiye, kınayıcının kınamasına bakmadan, kimseden de takdir beklemeden doğru olanı yapmaya ve bildiği doğru yolda ilerlemeye devam edecektir."

DIŞİŞLERİN'DEN DE SERT TEPKİ GELMİŞTİ

ABD'nin Afrin açıklamasına Dışişleri Bakanlığından "ABD harekatın amacını idrak edemedi. DEAŞ'la mücadeleye zarar verildiği iddiası temelsiz." sözleriyle yanıt geldi.

ABD, "MENBİÇ'TEN ÇEKİLMİYORUZ" DEDİ

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, "Tüm tarafları DAEŞ'le mücadeleye odaklanmaya çağırıyoruz. Afrin'de askerimiz yok ama Menbiç'teyiz çekilmiyoruz" açıklamasında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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