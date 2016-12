Trump'ın yardımcısı Pence şu ifadeleri kullanarak Trump'ı sahneye davet etti.



"Aileme, harika eşim Karen, çocuğum Michael ve onun nişanlısı Sarah, kızım Charlotte Audrey ve tabii ki Amerikan halkına minnettarım. Bize, hizmet etme fırsatı verdikleri için minnettarım. Seçilen başkanımıza liderliği ve vizyonuyla ABD'yi tekrar muhteşem yapacak. Benim için büyük bir gurur, büyük bir imtiyaz, sizlere yeni başkanımız Donald Trump'ı takdim ediyorum." dedi.



Trump'ın konuşmasından satır başları;



"Çok teşekkürler herkese. Sizleri beklettik kusura bakmayın karışık işler bu işler. Çok teşekkürler. Clinton'dan telefon geldi az önce. Bizleri tebrik etti kendisi. Ben de onu tebrik ettim, kendisini ve ailesini bu zorlu kampanyadaki çabalarından dolayı tebrik ettim. Hillary uzun yıllar zorlu bir süreçte çalıştı ve kendisine şükran borcumuz var yaptığı hizmetlerden dolayı."



"ULUSUMUZU TEKRAR İNŞA EDECEĞİZ"



"Şimdi zaman artık ABD'nin bu bölünmenin yaralarını sarma vakti. Cumhuriyetçilerin, Demokratların, Bağımsızların bir araya gelme, bir olma birleşik olma zamanı. Ben kendi adıma şöyle bir taahhütte bulunuyorum: Beni desteklememeyi seçenler için şöyle söyleyeyim, ben elimi sizlere uzatıyorum, sizlerin yardımına ihtiyacımız var o yardımla beraber ilerleyeceğiz. En baştan beri söyledim, bizimki kampanyadan ibaret değildi. Çok çalışkan kadın ve erkeğin olduğu, ülkesi için parlak bir gelecek kurmak insanların hareketiydi bu. Pek çok farklı ırktan dinden gelen insanların oluşturduğu ve insanlara hizmet etmek isteyen bir hareketti ve insanlara hizmet edeceğiz. Birlikte çalışarak ulusumuzu tekrar inşa etmeyi bir an evvel başlatacağız."



"İnanılmaz bir potansiyel var. Ben ülkeyi çok iyi tanıma fırsatı buldum. Her Amerikalı kendi potansiyelinin farkına varma şansına sahip olacak. Ülkemizin tüm kadınları ve tüm erkekleri, unutulan herkes artık unutulmayacak, hatırlanacak. Şehirlerimizdeki sorunları çözeceğiz, okullar, hastaneler, tüneller her şeyi inşa edeceğiz. Böylelikle her şeyin birincisi olma fırsatını tekrar yakalayacağız ve aynı zamanda nihayet savaş gazilerimizin de elinden tutacağız. Onların pek çoğuyla tanışma imkanım oldu. Onlarla geçirdiğim vakit benim için müthiş bir gurur kaynağı. Yenilenme projesi başlatacağız. İnanılmaz bir beceri kabiliyeti var ülkede. İnanılmaz bir ekonomik planımız var, büyümeyi ikiye katlayacağız. Tüm diğer uluslarla da iyi ilişkiler kuracağız."



"BU GECE TARİHİ BİR ZAFER YAŞIYORUZ"



"Hiçbir şey bizim ulaşamayacağımız kadar ulaşılmaz değil. ABD'yi tekrar muhteşem ve büyük yapacağız. En iyi yapacağız. Kaderimize tekrar sahip çıkmalıyız, tekrar meydan okuyabilen bir ülke olmalıyız. Başarılı şeylerin hayalini kurmalıyız. Ben her zaman Amerika'nın faydasını birinci tutacağım ve tüm ülkeler, tüm uluslar için de hiçbir şekilde düşmanlık beslemeyeceğiz. İş birliği içinde, anlaşma yoluyla ortak paydada buluşacağız. Bu gece çok tarihi bir zaferi yaşıyoruz."



"Kardeşim Robert, kardeşim ve en iyi arkadaşım Robert. Onların da aslında bu sahnede olması gerekli ama neyse. Harika bir ailem olduğu için çok şanslıyım. Ve Melania, İvanka, Eric, Tiffany, sizi seviyorum sizlere teşekkür ediyorum ve özellikle bunca saat buna dayandınız, hiç kolay değildi. Bu siyasi şeyler gerçekten çok zorlu olabiliyor. Aileme çok teşekkür ediyorum baş ettiğiniz için. İnanılmaz bir iş çıkardınız. Ne kadar şahane bir grup."



"Küçük bir grup dediler bizim için ama bakın ne kadar büyük bir grubuz. İnanılmaz kabiliyetli insanlar hepsi."



"BU BAŞKANLA GURUR DUYACAKSINIZ"



"Sizlerin güvenini boşa çıkarmayacağım buna söz veriyorum. Harika bir iş çıkaracağız. Başkan olmayı dört gözle bekliyorum. 4 yılın belki hatta 8 yılın sonunda, siz çok çalışan bu ekip olarak gurur duyacaksınız umarım yaptıklarımızla. Kampanya bitti ama işimiz bu hareket daha yeni başlıyor. Hemen başlayacağız Amerikalılar için çalışmaya. Hepinizin bu başkandan gurur duyacağı işler çıkaracağız. Bu benim için inanılmaz bir gurur, inanılmaz bir gece. Bu ülkeyi seviyorum. Çok teşekkürler. Mike Pence'e de çok teşekkürler."



Trump, 20 Ocak 2017'de yemin ederek görevine başlayacak.







kaynak:habertürk