

Biden, ABD Başkanlığı'na seçilen Trump yönetiminde ABD-İsrail ittifakında her hangi bir "zayıflama" olmayacağını da söyledi.







ABD Başkan yardımcısı Biden, 100'den fazla ülkede Yahudi cemaatlerini temsil eden Dünya Yahudi Kongresi adlı kuruluşun New York'taki Pierre otelde yapılan yıllık galasına katıldı.







Trump'ın başkanlığı döneminde Amerika-İsrail ilişkilerine değinen Biden, Trump yönetiminde ABD'nin İsrail'e verdiği destekte hiçbir azalma olmayacağını söyledi.







kaynak:internethaber