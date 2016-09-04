Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, FETÖ'nün darbe girimişine ilişkin "ABD'nin 11 Eylül'ü ne ise Türkiye'nin 15 Temmuz'u odur." değerlendirmesinde bulundu.



“Bu millet gerektiğinde ‘Ya Allah' diyerek ayağa kalkmasını bilen bir millettir.” diyen Kurtulmuş, milletin parasıyla alınan tank ve uçakları yine milletin üstüne sürmekten daha büyük bir zalimliğin olmadığını vurguladı.







Bu örgütle her alanda sonuna kadar mücadele edileceğini dile getiren Kurtulmuş, İstiklal Savaşı'nda bile Meclis'in bombalanmadığını hatırlatarak, “FETÖ ile mücadele, sadece iktidarın meselesi değil devletin ve milletin meselesidir.” dedi.



15 Temmuz gecesi Türk milletinin tarihe altın harflerle geçen bir cesaret ve direniş örneği sergilediğini ifade eden Kurtulmuş, "Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle cesur bir millet bulamazsınız." şeklinde konuştu.



Kurtulmuş, FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen hiç kimseye karşı müsamaha gösterilmeyeceğini ancak kimseye de haksızlık yapılmayacağını, her adımın hukuk devleti ilkesi çerçevesinde atılacağını söyledi.