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ABD'Lİ YETKİLİLER: OLAĞANÜSTÜ HAREKETLİLİK GÖZLEMLİYORUZ


ABD'Lİ YETKİLİLER: OLAĞANÜSTÜ HAREKETLİLİK GÖZLEMLİYORUZ
Tarih : 22 Nisan 2017, 09:52
Puan Ver : Abd'li Yetkililer: Olağanüstü Hareketlilik Gözlemliyoruz(7/10)6


ABD'li kaynaklar, Çin'e ait bombardıman uçaklarında olağanüstü hareketlilik gözlemlediklerini söyleyerek, durumun kesin nedenini bilmediklerini, hareketliliğin nedeniyle ilişkili olarak farklı ihtimallerin söz konusu olabileceğini açıkladı.



Alarm durumuna geçilmesinin gerekli olmadığı mesajını veren yetkililer, Çin uçaklarının hareketliliğine ilişkin kesin bir gerekçe ifade etmedi. Düşünülen ihtimaller arasında, savunma tatbikatı ve Kore Yarımadası'ndaki gerilim de var.



 



kaynak:sabah








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