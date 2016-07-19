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abd'li yetkililer havalimanı'na geldi yasak kalktı

ABD'Lİ YETKİLİLER HAVALİMANI'NA GELDİ YASAK KALKTI

Darbe girişiminin yaşandığı gece vatandaşın Atatürk Havalimanı'na girmesinin ardından Amerikan Federal Havacılık Dairesi (FAA), Türkiye'ye yapılacak bütün uçuşları yasakladı.

Tarih : 19 Temmuz 2016, 09:27
Puan Ver : Abd'li Yetkililer Havalimanı'na Geldi Yasak Kalktı(8/10)10


Darbe girişiminin ardından birçok havayolu Türkiye'ye yapılan uçuşlarını iptal ederken en sert karar Amerikan Federal Havacılık Dairesi'nden (FAA) geldi. FAA'ye Türkiye'den veya Türkiye'ye yapılacak tarifeli havayolları, özel şirketler dahil bütün uçuşları yasakladı. Karara gerekçe olarak darbe girişiminin yaşandığı akşam güvenlik kontrollerini aşarak çok sayıda vatandaşın Atatürk Havalimanı'nda uçakların olduğu alana kadar girmesi ve havalimanında yaşanan kaosun etkili olduğu belirtildi. Yasak ABD'li yetkililerin Türkiye'ye gelip rapor hazırlamasının ardından dün gece kaldırıldı.

RAPOR GÖNDERİLDİ



Hürriyet Gazetesi'nden Ceyhun Kuburlu ve Tolga Özbek'in haberine göre ABD'ye uçuşların başlaması için FAA yetkilileri ise dün Türkiye'ye gelerek güvenlik önlemlerini inceledi. Bu güvenlik kriterleri ise havalimanında çalışan personelden bagaj kontrol sistemine, havalimanına giden yollardan çalışan personele kadar birçok kriteri kapsadı. Dün Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları yetkilileri ile bir araya gelen FAA ekibi incelemelerini tamamladı. FAA yetkililerinin, uçuşların kısa sürede başlamasına olumlu baktıkları, bu konuda Washington'a rapor verdikleri öğrenildi.








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