ABD'Lİ ÜNLÜ SENATÖRDEN FLAŞ ÇAĞRI
ABD Kongresi'nin en deneyimli isimlerinde Senatör John McCain, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında büyükelçilik önündeki protestocular ve Türk güvenlik personeli arasında yaşanan arbede sonrası Türkiye büyükelçisinin sınırdışı edilmesi çağrısını yaptı.
ABD Senatosu'nda Silahlı Hizmetler Komisyonu'nun başında bulunan McCain, MSNBC ile yaptığı söyleşide, "Büyükelçilerini bir an önce ABD'den def etmeliyiz... Bu tür şeyler diplomatik olarak karşılıksız kalamaz" diyerek, hukuki bir süreç de başlatılabileceğini sözlerine ekledi.
kaynak:hürriyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar