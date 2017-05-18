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abd'li ünlü senatörden flaş çağrı

ABD'Lİ ÜNLÜ SENATÖRDEN FLAŞ ÇAĞRI

ABD Kongresi'nin en deneyimli isimlerinde Senatör John McCain, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında büyükelçilik önündeki protestocular ve Türk güvenlik personeli arasında yaşanan arbede sonrası Türkiye büyükelçisinin sınırdışı edilmesi çağrısını yaptı.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 17:32
Puan Ver : Abd'li Ünlü Senatörden Flaş Çağrı(6/10)5


ABD Senatosu'nda Silahlı Hizmetler Komisyonu'nun başında bulunan McCain, MSNBC ile yaptığı söyleşide, "Büyükelçilerini bir an önce ABD'den def etmeliyiz... Bu tür şeyler diplomatik olarak karşılıksız kalamaz" diyerek, hukuki bir süreç de başlatılabileceğini sözlerine ekledi.



 



kaynak:hürriyet








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