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abd'li ünlü rockçı hayatını kaybetti

ABD'Lİ ÜNLÜ ROCKÇI HAYATINI KAYBETTİ

Dünyayı şoke eden gelişme... Soundgarden ve Audioslave gruplarının solisti Amerikalı müzisyen Chris Cornell'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 12:21
Puan Ver : Abd'li Ünlü Rockçı Hayatını Kaybetti(7/10)7


Adalet Bakanı Başkan Yardımcısı Rod Rosenstein, soruşturmaya alan dışından birinin getirilmesinde “kamu yararı olduğunu” ifade etti.



FBI Trump'ın kampanya ekibinden bazı isimlerle Rusya arasındaki olası bağlantıları soruşturuyor.



New York Times gazetesi, Başkan Trump'ın, görevden aldığı FBI Direktörü James Comey'den, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in Rusya'yla bağlantılarına ilişkin ilgili yürütülen soruşturmayı kapatmasını istediğini iddia etmişti.



BBC'nin Washington muhabiri Anthony Zurcher, atamayla ilgili, “Rusya hikâyesi şimdi yeni ve daha ciddi bir safhaya giriyor” yorumunu yaptı.



 



kaynak:sözcü








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