

ABD Dışişleri Bakanlığı, Alman Focus dergisinde yayınlanan, "Türk Dışişleri Bakanlığı'nda geçen yıl Mart ayında Suriye'ye muhtemel bir askeri müdahalenin ele alındığı gizli Suriye zirvesini dinleyen, Amerikan istihbarat kurumu Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA)'ydı" şeklindeki iddia ile ilgili ilk defa açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında konuya ilişkin soruya, "Bu konularda konuştuğumuz zaman söylediklerimin aynısı söyleyeceğim. Her istihbarat iddiası ve ortaya çıkan faaliyet hakkında kamuoyuna açıklama yapmayacağız. Daha fazlası için sizi Milli Güvenlik Konseyi (NSC)'ye sevk ediyorum" şeklinde cevapladı.







Kirby, Başkan Barack Obama'nın IŞİD'e karşı küresel koalisyon için özel temsilci olarak seçtiği emekli general John Allen'ın, Türkiye'de yaptığı görüşmelerin detaylarının sorulması üzerine, "General Allen'ın yanı sıra, Christine Wormuth'un da (ABD Savunma Bakanlığı Siyasi Konulardan Sorumlu Müsteşarı) dahil olduğu ABD heyeti, Ankara'da son birkaç gündür Türk meslektaşları ile IŞİD'e karşı ortak çabalarımız için yapıcı görüşmeler yapıyor. İnanıyorum ki General Allen, kısa süre sonra geri dönecektir" dedi.