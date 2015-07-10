O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ABD'Lİ SÖZCÜ KİRBY: (MİT'İN DİNLENDİĞİ İDDİASI) GÜVENLİK KONSEYİ'NE SORUN


ABD'Lİ SÖZCÜ KİRBY: (MİT'İN DİNLENDİĞİ İDDİASI) GÜVENLİK KONSEYİ'NE SORUN
Tarih : 10 Temmuz 2015, 09:14
Puan Ver : Abd'li Sözcü Kirby: (Mit'in Dinlendiği İddiası) Güvenlik Konseyi'ne Sorun(5/10)2


ABD Dışişleri Bakanlığı, Alman Focus dergisinde yayınlanan, "Türk Dışişleri Bakanlığı'nda geçen yıl Mart ayında Suriye'ye muhtemel bir askeri müdahalenin ele alındığı gizli Suriye zirvesini dinleyen, Amerikan istihbarat kurumu Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA)'ydı" şeklindeki iddia ile ilgili ilk defa açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında konuya ilişkin soruya, "Bu konularda konuştuğumuz zaman söylediklerimin aynısı söyleyeceğim. Her istihbarat iddiası ve ortaya çıkan faaliyet hakkında kamuoyuna açıklama yapmayacağız. Daha fazlası için sizi Milli Güvenlik Konseyi (NSC)'ye sevk ediyorum" şeklinde cevapladı.



Kirby, Başkan Barack Obama'nın IŞİD'e karşı küresel koalisyon için özel temsilci olarak seçtiği emekli general John Allen'ın, Türkiye'de yaptığı görüşmelerin detaylarının sorulması üzerine, "General Allen'ın yanı sıra, Christine Wormuth'un da (ABD Savunma Bakanlığı Siyasi Konulardan Sorumlu Müsteşarı) dahil olduğu ABD heyeti, Ankara'da son birkaç gündür Türk meslektaşları ile IŞİD'e karşı ortak çabalarımız için yapıcı görüşmeler yapıyor. İnanıyorum ki General Allen, kısa süre sonra geri dönecektir" dedi.








Etiketler: Abd  Li  Sözcü  Kirby  (Mit  İn  Dinlendiği  İddiası)  Güvenlik  Konseyi  Ne  
Sorun    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER