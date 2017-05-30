ABD'Lİ SENATÖR: PUTİN DEAŞ'TAN DAHA BÜYÜK BİR TEHDİT
ABD'li Senatör ve eski Cumhuriyetçi başkan adayı John McCain, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küresel güvenliğe DEAŞ'tan daha büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.
McCain, Senato'nun Rusya'nın ABD'de Kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialardan dolayı yeni yaptırımlar uygulaması gerektiğini de sözlerine ekledi.
BBC Türkçe'nin haberine göre ABD Kongresi'nde dış politika alanında önde gelen isimlerden biri olarak görülen McCain, Avustralya devlet televizyonu ABC'ye verdiği mülakatta, "(Putin'in) en öncelikli ve en önemli, hatta DEAŞ'tan bile daha büyük bir tehdit olduğunu düşünüyorum" dedi.
McCain, Rusya'nın ABD'de başkanlık seçimlerinin sonucunu değiştirme konusunda başarılı olduğunu gösteren herhangi bir kanıt olmamasına karşın, yine de son olarak Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri de dahil, bazı oylamaların sonuçlarını değiştirmeye çalıştığının açık olduğunu da sözlerine ekledi.
kaynak:hürriyet
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