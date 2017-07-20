Eski başkan adayı ve Arizona eyaleti senatörü John McCain'e beyin tümörü teşhisi konuldu. Ülkeyi yıkan habere, senatör tarafından sık sık eleştirilen Başkan Trump da duyarsız kalamadı.

ABD'nin Arizona eyaleti senatörü ve eski başkan adayı Cumhuriyetçi John McCain'e beyin tümörü teşhisi konulduğu bildirildi.

SOL GÖZÜNDEKİ KAN PIHTISI İÇİN AMELİYAT OLDU

McCain'in ofisinden yapılan açıklamada, senatörün sol gözünde bulunan kan pıhtısının giderilmesi için Arizona'nın Phoenix kentinde bir klinikte ameliyat edildiği ifade edildi.

KAN PIHTISINA BAĞLI OLARAK BEYİN TÜMÖRÜNE RASTLANDI

Açıklamada, McCain'in ameliyat sonrası yapılan doku patolojisinde kan pıhtısına bağlı olarak beyin tümörüne rastlandığı duyuruldu.

"AİLESİNİN YANINDA İYİLEŞİYOR"

Senatör McCain'in ve ailesinin kemoterapi ve radyasyon tedavisi dahil tedavi yöntemlerini değerlendirdiği aktarılan açıklamada, "Senatör McCain son birkaç gündür gelen desteği takdirle karşılıyor. Arizona'daki evinde ailesinin yanında iyileşirken morali oldukça yerinde." bilgisi paylaşıldı. McCain, başkanlığını yaptığı Silahlı Hizmetler Komitesinin dünkü toplantısına katılmamıştı.

TRUMP'TAN SIK SIK TARTIŞTIĞI SENATÖRE "GEÇMİŞ OLSUN"

ABD Başkanı Donald Trump da kendisini sıkça eleştiren McCain'e "geçmiş olsun" dileğini iletti. Trump, yaptığı kısa açıklamada, "Senatör John McCain her zaman mücadeleci olmuştur. Benim ve Melania'nın duaları Senatör McCain, Cindy ve bütün ailesi iledir. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: haberinburada