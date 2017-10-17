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ABD'Lİ SENATÖR MCCAİN, KERKÜK KONUSUNDA BAĞDAT'I UYARDI: SİLAHLARIMIZI KÜRTLERE KARŞI KULLANMAYIN


ABD'li Senatör McCain, Kerkük Konusunda Bağdat'ı Uyardı: Silahlarımızı Kürtlere Karşı Kullanmayın
Tarih : 17 Ekim 2017, 01:00
Puan Ver : Abd'li Senatör Mccain, Kerkük Konusunda Bağdat'ı Uyardı: Silahlarımızı Kürtlere Karşı Kullanmayın(7/10)3

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör John McCain, Kerkük'e giren Irak merkezi hükümetini daha ileriye gitmemesi yönünde sert bir üslupla uyardı. McCain, Irak'ın ABD'den aldığı silahları Kürt güçlerine karşı kullanamayacağını söyleyip, bunun olması halinde bedelinin ağır olacağını söyledi.

"ÇATIŞMA HABERLERİ KAYGI VERİCİ"

Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain, Irak ordusuna, Kerkük yakınlarındaki peşmerge güçlerinin bulunduğu noktalara doğru ilerlemesini derhal durdurması çağrısında bulundu. McCain, yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük'te, peşmerge ile Irak ordusu ve Şii milis grubu Haşdi Şabi arasındaki çatışma haberlerinden kaygı duyduğunu belirtti.

"SONUÇLARI AĞIR OLUR"

Özellikle İran ve İran destekli kuvvetlerin de saldırıda yer aldığı haberlerinden kaygılı olduğunu belirten McCain, şunları kaydetti:

Irak kuvvetleri, ilerlemelerini derhal durdurarak bu tehlikeli gerginliği düşürmek için acil adım atmalı. ABD, Irak hükümetine, dış tehditlerden korunmak üzere ekipman ve eğitim verdi, ABD'nin uzun süredir ortağı ve değerli bir müttefiki olan kendi bölgesel hükümetlerine karşı kullanması için değil. Dikkat edin, Amerikan ekipmanlarının suistimal edilmesinin çok ciddi sonuçları olacaktır.

ABD, Irak hükümetine silahı DEAŞ'a karşı mücadele ve dış tehditlere karşı savunma için verdi, ABD'nin eski ve değerli partneri olan bölgesel yönetimlerinden birinin birliklerine saldırmak için değil. Aksi takdirde, eğer Amerikan silahın yanlış kullanıldığını gözlemlemeye devam edersek ağır sonuçlar olur.

SİLAHLI HİZMETLER KOMİTESİ BAŞKANI

McCain, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne diyalog çağrısı yaparak, Irak'taki Kürt halkının Bağdat'tan daha geniş bir özerklik talebinin uygun zamanda ele alınması gerektiğini savundu. McCain, aynı zamanda, ABD'nin askeri malzeme ve silah satışlarında önemli rolü bulunan Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı olarak da görev yapıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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