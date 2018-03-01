300 Kilo Dinamit Binayı Yıkmaya Yetmedi! Patlama Anı Kamerada
40 Kurbanı Var! 30 Yıldır Aranan Sambre Tecavüzcüsü Yakalandı
Taraftarın Kolunu Isıran Futbolcuya Ceza!
Bodrum Otelleri Tatil Beklentilerinizi Sonuna Kadar Gerçekleştirmeyi Hedefliyor!
Fetö'nün Tsk Soruşturmasında 39 Asker Tutuklandı
Fenerbahçeli Mehmet Ekici, 102 Gün Sonra Bir İlki Yaşadı
Wesley Sneijder'den Yıllar Sonra Gelen Galatasaray İtirafı
Ak Parti- Saadet Görüşmesi Sona Erdi! İttifakla İlgili Açıklama Geldi
Ariel Ortega'dan Olay Sözler: Kariyerimin En Kötü Günleriydi
Dev Derbiye Dakikalar Kaldı! İşte Sürprizlerle Dolu 11'ler
Yolcu Minibüsü Çaya Uçtu! Yaralılar Var
Fenerbahçe'den Sert Açıklama: Suç Duyurusunda Bulunulacaktır
Emniyet Üniformaları Değişti!
Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı Düzenleyip Cep Telefonuna Çektiler
Beşiktaş'ın Yıldızı Quaresma'dan Transfer İtirafı: Teklif Aldım
Ypg'liler Püskürtülüyor! İşte Raco'nun Kuşatma Altındaki Görüntüleri
Erdoğan'a Senegal'de Görkemli Karşılama!
Malatya'da 19-0'lık Maç 60. Dakikada Hakem Kararıyla Bitti
Arjantin-İsrail Maçında Messi Oynarsa, Tangocular 3 Milyon Dolar Kazanacak
Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın Koruması Fetö'den Gözaltında

ABD'li Senatör İsrail'in Savaş Planını Açıkladı: Bir Sonraki Savaş Güney Lübnan'da Olacak

ABD'Lİ SENATÖR İSRAİL'İN SAVAŞ PLANINI AÇIKLADI: BİR SONRAKİ SAVAŞ GÜNEY LÜBNAN'DA OLACAK

Lübnan'dan İsrail'e füze fırlatılmasıyla ilgili konuşan ABD'li senatör Lindsey Graham, "Bir sonraki savaş Güney Lübnan'da olacak." dedi.

Tarih : 01 Mart 2018, 17:30
Puan Ver : Abd'li Senatör İsrail'in Savaş Planını Açıkladı: Bir Sonraki Savaş Güney Lübnan'da Olacak(10/10)6

İsrail'in Haaretz gazetesi, ABD'li senatör Lindsey Graham'ın ülkeyi ziyaretiyle ilgili detayları bugün paylaştı. Habere göre, diğer ABD'li meclis üyeleriyle birlikte İsrail'e giden Graham, yetkililerin kendisine Lübnan Hizbullahıyla ilgili verdiği bilgiyi anlattı.

"BİR SONRAKİ SAVAŞ GÜNEY LÜBNAN'A OLACAK"

Graham, Lübnan yönetiminde çok kuvvetli olan örgütün İsrail'e füze fırlatmasıyla ilgili olarak "Eğer bu tehdit devam ederse; yani havaalanını vurabilen füzeler yapmaya ve İsrail Devleti'ne zarar verirlerse, içeri girmek zorunda kalacaklarını şüpheye kuşku bırakmayacak şekilde söylediler. Bir sonraki savaş Güney Lübnan'da olacak" dedi.

"ULUSLARARASI TOPLUMU VE TRUMP'I TEST EDİYORLAR"

ABD'li senatör, İran destekli Hizbullah'ın Lübnan'da hassas silah fabrikası yaptığını duyuran Ocak tarihli rapora da atıfta bulundu. Tahran'ı hedef alarak, "Uluslararası toplumu ve Trump'ı test ediyorlar" diye konuştu.

"SİLAH VE DİPLOMATİK DESTEK İSTEDİLER"

Graham, İsrailli yetkililerin, İran'a ve desteklediği gruplara karşı, kendilerinden silah ve diplomatik destek istediğini de belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  Li  Senatör  İsrail  İn  Savaş  Planını  Açıkladı  Bir  Sonraki  Savaş  
Güney  Lübnan  Da  Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER