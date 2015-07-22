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abd'li romancı e.l. doctorow vefat etti

ABD'Lİ ROMANCI E.L. DOCTOROW VEFAT ETTİ

Yakın dönem Amerikan edebiyatının önde gelen romancılarından E.L. Doctorow, 84 yaşında New York'ta vefat etti

Tarih : 22 Temmuz 2015, 09:42
Puan Ver : Abd'li Romancı E.L. Doctorow Vefat Etti(9/10)8


 Oğlu Richard Doctorow'un ABD basınında yayınlanan açıklamalarında, ünlü yazarın akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü bir hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.



Yazarın ölümü üzerine Twitter'dan bir açıklama yayınlayan ABD Başkanı Barack Obama, "E.L. Doctorow Amerika'nın en büyük romancılarından biriydi. Kitapları bana çok şey öğretti. Onu özleyeceğim" ifadelerini kullandı. "Caz Dönemi" (Ragtime), "Ürperti" (The Waterworks), "Daniel'in Kitabı" (The Book of Daniel) ve "Billy Bathgate" gibi bir kısmı Türkçeye de çevrilmiş birçok tarihi romanın yazarı olan Doctorow, edebiyat dünyasının saygın ödüllerinden PEN/Faulkner Ödülü ve ABD Kongre Kütüphanesi Amerikan Edebiyatı Ödülü'nün de sahibiydi. Doctorow'un genellikle New York şehrinde geçen romanları, yakın tarihte yer alan gerçek karakterlerle kurgu karakterleri bir araya getiren özgün anlatımıyla büyük beğeni kazandı.








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