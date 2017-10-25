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ABD'li Protestocu, Başkan Trump'ın Üzerine Rus Bayrağı Fırlattı

ABD'Lİ PROTESTOCU, BAŞKAN TRUMP'IN ÜZERİNE RUS BAYRAĞI FIRLATTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın üzerine Rus bayrağı fırlatan protestocu, ''Vatan haini, ülkene sahip çık'' diye bağırdı. Protestocu, yaka paça gözaltına alındı.

Tarih : 25 Ekim 2017, 15:40
Puan Ver : Abd'li Protestocu, Başkan Trump'ın Üzerine Rus Bayrağı Fırlattı(6/10)2

ABD bir protestocu, Başkan Donald Trump'a, Rus bayrağı atarak "Vatan haini, ülkene sahip çık" diyek tepki gösterdi. Protestocunun, yüksek güvenlikli binaya nasıl girdiği araştırılıyor.

RUS BAYRAĞI FIRLATILDI

ABD Başkanı Donald Trump, Ryan Clayton adlı bir protestocu tarafından, Cumhuriyetçi senatör ve Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell ile birlikte öğle yemeği için yürüyerek Capitol'a giderken Rus bayraklı protestoya uğradı. ABD Başkanı Donald Trump'a Rusya bayrağı atan protestocu Ryan Clayton'un, Trump'ın görevden alınmasını isteyen "Amerikalılar Alma Hareketi" adlı bir grubun üyesi olduğu açıklandı. Protestocunun, temmuz ayında Senato binasında Trump'ın damadı Jared Kushner'a da Rus bayrağı fırlattığı belirtildi.

BİNAYA NASIL GİRDİĞİ MERAK KONUSU

Başkent Washington polisinin, gazetecilerin dahil giriş yapmakta zorlandığı binaya protestocunun nasıl girdiğini belirlemeye çalıştığı bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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